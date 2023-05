WhatsApp podsłuchuje użytkowników. Mikrofon pracuje w tle

WhatsApp miał już nieco problemów z prywatnością, a teraz użytkownicy zgłaszają kolejną podejrzaną sytuację. System Android ostrzega, że aplikacja firmy Meta raz za razem aktywuje mikrofon telefonu. Czy to podsłuch?

WhatsApp podsłuchuje mikrofonem? Możliwy błąd w aplikacji

Jedną z osób zgłaszających dziwne zachowanie WhatsAppa był Foad Dabiri, jeden z głównych inżynierów oprogramowania Twittera. Jego ostrzegawcza wiadomość przeczytało już ponad 90 mln osób.

„WhatsApp używał mojego mikrofonu w tle, w czasie snu i odkąd się obudziłem o 6 rano. To, co widzicie to tylko fragment osi czasu. O co tu chodzi?” – dopytuje się Dabiri.

Na dołączonym zdjęciu widać całą ścianę aktywności, jaka miała miejsce na telefonie Pixel 7 pro inżyniera. WhatsApp wydawał się aktywować mikrofon w nieregularnych odstępach. Czasem nawet co dwie minuty, czasem dziesięć minut lub godzinę.

WhatsApp tłumaczy błąd – to wina Androida?

Oficjalne konto WhatsAppa na Twitterze niedługo potem zareagowało na publicznie zgłoszenie Dabiriego. Zdaniem firmy problem nie leży po stronie aplikacji.

„Przez ostatnią dobę byliśmy w kontakcie z inżynierem Twittera, który zgłosił kwestię dotyczącą jego telefonu Pixel i WhatsAppa. Wierzymy, że jest to bug systemu operacyjnego Android, który błędnie przypisuje aktywność w ramach Privacy Dashboard. Poprosiliśmy Google o zbadanie tej sytuacji i jej zaradzenie” – wyjaśnia WhatsApp.

Stanowisko firmy wydaje się dość prawdopodobne z prostego powodu. Problem zgłaszają jedynie użytkownicy Androida, a na iOS dziwna aktywność mikrofonu nie występuje.

