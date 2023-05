Hakerzy podszywają się pod Allegro. Trwa polowanie na wasze pieniądze

Cyberprzestępcy rozpoczęli kolejną kampanię oszustw wykorzystującą markę Allegro. Oszuści szeroko rozsyłają maile, w których podszywają się pod popularny serwis aukcyjny. Oto, na co trzeba uważać, by nie stracić danych, konta, a nawet pieniędzy.

Oszustwo na Allegro – CERT Polska ostrzega przed phishingiem

„Uwaga, obserwujemy kolejną masową wysyłkę maili z kampanii wykorzystującej wizerunek Allegro. Tym razem celem oszustów są dane Waszej karty płatniczej. Pamiętajcie, że takie wiadomości email możecie zgłaszać do nas. Zachowajcie ostrożność” – ostrzega oficjalne konto CERT na Twitterze.

Parę popularnych form podejrzanego maila zachęca użytkownika do interakcji. Często jest to premia pieniężna lub inna nagroda, która ma zadziałać jako haczyk. Oszuści zachęcają też do szybkiego działania, dając krótki termin, np. 72 godziny.

Wiadomości zawierają fałszywy link, który prowadzi internautów do portalu blisko przypominającej stronę logowania Allegro. Choć samo kliknięcie w hiperłącze nie jest jeszcze zbyt niebezpieczne, to próba zalogowania sprawi, że hakerzy otrzymają nasze poufne dane na srebrnej tacy.

Hakerzy kradną dane użytkowników Allegro

Ofiary są kolejno proszone o podanie loginu i hasła do serwisu, a potem numeru telefonu w celu „potwierdzenia logowania”. Już te dane mogą pozwolić hakerom na przejęcie konta i spore nieprzyjemnoci.

Przestępcy idą jednak o krok dalej i proszą o podanie pełnych danych karty płatniczej w celu „weryfikacji". Z takimi informacjami cyberprzestępcy mogą nawet dokonać zakupów na nasz koszt, choć w przypadkach dużych kwot najpewniej bank poprosi nas o niezależną weryfikację.

By uniknąć oszustwa, powinniśmy nigdy nie ufać linkom, które dostajemy w tego typu wiadomościach, zwłaszcza jeśli wspominają one o pewnego typu nagrodzie i zachęcają do podania swoich danych. Jeśli logujemy się zaś do Allegro, zawsze powinno się to odbywać na stronie: https://allegro.pl/logowanie.

