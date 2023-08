13 mln Selfie Barbie krąży po sieci. Firmy ślinią się na wasze dane

Zastraszająca liczba osób chce przerobić swoje zdjęcia w cukierkowym stylu Barbie. Kasowy film z Margot Robbie w roli głównej nadal jest wyjątkowo popularny, a korzystając z sukcesu produkcji autorzy udostępnili też aplikację do tworzenia Selfie Barbie. Ta bije rekordy popularności, ale nie ma tu powodów do zachwytu.

13 milionów Selfie Barbie z barbieselfie.ai – czy warto?

Twórcy aplikacji na stronie barbieselfie.ai chwalą się ogromnym kamieniem milowym – internauci użyli usługi do zmiany zdjęć ponad 13 milionów razy. To zaskakujący wynik, bo jest to jedynie kampania marketingowa związana z premierą letniego blockbustera.

Za stworzenie strony wykorzystującej algorytmy AI odpowiada firma PhotoRoom i to jej CEO Matthieu Rouif, postanowił pochwalić się ogromnym zainteresowaniem. – To wspaniałe uczucie, gdy naszej technologii zaczynają używać największe marki. Duże wyzwania z tym związane to jednak zachowanie odpowiedniej jakość oraz chronienie integralności marek, z którymi współpracujemy – skomentował szef spółki.

Hitowa kampania powstała jak współpraca PhotoRoom, agencji marketingowej Bond oraz głównego klienta – firmy Warner Bros., odpowiedzialnej za wydanie nowego filmu Barbie.

Selfie Barbie to skok firm na wasze dane

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, przed trendem Selfie Barbie dwukrotnie ostrzegali już przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji. Nie jest to bowiem jedynie popularna internetowa zabawa, a ogromnych rozmiarów farma prywatnych danych. Jak zwraca uwagę Grzegorz Zajączkowski – pracujący w resorcie jako lider cyfryzacji – z pozoru niegroźny trend to tak właściwie operacja masowego zbierania informacji o internautach.

Zakontraktowana przez Warner Bros Selfie Generator barbieselfie.ai ma dość długą politykę prywatności, którą mało który użytkownik czyta. Gdy akceptujemy warunki usługi, zgadzamy się jednak także na oddanie w ręce firmy:

danych rejestracyjnych;

historii płatności;

interakcji z innymi usługami;

historii lokalizacji GPS;

danych z innych ankiet i konkursów;

dostępu do kamery smartfona;

dostępu do danych, jakie udostępniamy innym;

danych o zaangażowaniu w mediach społecznościowych czy na forach;

dokładnych danych technicznych smartfona.

Istnieje też druga popularna aplikacja do Selfie barbie w domenie bairbie.me. Nie spełnia ona wymagań Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), bo jako amerykańska firma nie musi się trzymać praw Unii Europejskiej. Prawdopodobnie zbiera więc jeszcze więcej prywatnych danych.

