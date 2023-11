Wyciek danych medycznych Polaków. ALAB nie chciał negocjować z hakerami

Dane medyczne nawet 50 tysięcy Polaków mogły trafić do internetu. Jest to efekt ataku hakerskiego na jedną z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów medycznych ALAB. To firma, która przeprowadza tego typu działania dla większości prywatnych sieci medycznych.

Dane medyczne Polaków w internecie

Sieć ALAB padła ofiarą ataku grupy hakerskiej RA World, którze przeprowadziła atak typu ransomware, czyli dostała się na komputery, na których znajdowały się wrażliwe dane, następnie je zaszyfrowała, a potem żądała okupu za ich odszyfrowanie. Firma ALAB nie podjęła jednak próby negocjacji z przestępcami, przez co do internetu trafiły dane nawet 50 tysięcy osób.

Jak twierdzą hakerzy, jest to tylko niewielka część przechwyconych danych. Udostępnienie ich miało pokazać firmie, że przestępny nie blefują.

Wyniki badań, dane osobowe i PESEL

W ramach wycieku, który był dziełem hakerów, w internecie pojawiły się tak wrażliwe dane, jak imiona, nazwiska, numery PESEL, a także wyniki przeprowadzonych badań, które przeprowadzono w tym czasie. Problem polega więc na tym, że wyciek dotyczy nie tylko „standardowych” danych, jakie w podobnych przypadkach trafiają do sieci, ale także bardzo intymnych informacji zdrowotnych.

Jak twierdzą hakerzy, jest to tylko wyciek próbny, a prawdziwy może być o wiele większy. Jak podaje portal Zaufana Trzecia Strona, przestępcy mieli przechwycić aż 5gb danych medycznych, a także 1gb umów zawartych przez ALAB. Mają być to dokumenty z lat 2017-2023.