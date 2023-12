UE chce regulować rozwój AI. Jest pierwszy akt prawny

Cyberbezpieczeństwo jest w ostatnich latach jednym z najważniejszych aspektów, na które zaczęły zawracać uwagę państwa i prawodawcy na całym świecie. Jednym z głównych aspektów tej dziedziny, który budzi obawy, jest sztuczna inteligencja. Niepokój potęguje tempo, w jakim rozwijane są kolejne technologie.

Unia Europejska tworzy pierwsze prawo regulujące sztuczną inteligencję

W piątek 8 grudnia przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej poinformowali, że dogadali się co do pierwszych w historii regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji. Tym samym UE stała się prekursorem jeśli chodzi o ucywilizowanie i ubranie w ramy prawne zjawiska, które – jak mogłoby się wielu wydawać – wymknęło się spod kontroli i w ostatnich miesiącach żyje własnym życiem.

Regulacje co prawda są na tym etapie dość ogólne, ale przy tak szybkich zmianach w tej dziedzinie, prawdopodobnie nie dało się ich zapisać bardzo szczegółowo. Przedstawiciele UE wyznaczyli np. ramy dla wykorzystania sztucznej inteligencji przez instytucje państwowe, czy użycia technologii do zbierania i wykorzystywania danych biometrycznych obywateli państw członkowskich.

Uniknąć przeregulowania rynku

Co ciekawe, zdaniem część europosłów, największym wyzwaniem nie było to, aby stworzyć ramy prawne, ale żeby oprzeć się pokusie przeregulowania rynku, co mogłoby doprowadzić nie tylko do zahamowania jego rozwoju, ale także ucieczki najbardziej innowacyjnych firm z Unii Europejskiej, gdyż nie mogłyby tu rozwijać swoich rozwiązań.

Nowe regulacje prawne udało się wynegocjować po trwających trzy dni spotkaniach. Obecni na nich europosłowie przyznali, że są to dopiero ramy prawne i pozostało jeszcze bardzo wiele do dopracowania.

