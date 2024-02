Połowa Polaków nie wie, czym jest zagrożenie o nazwie phishing. A czy ty wiesz?

Co to jest phishing, jakie metody najczęściej wykorzystują cyberprzestępcy oraz która grupa wiekowa jest najbardziej narażona na oszustwa w internecie? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy raportu o nazwie „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”, firma SMSAPI.

Czym jest phishing? Połowa Polaków nie ma pojęcia

Jak wynika z badania, aż 46 proc. Polaków nie wie, na czym polega zjawisko phishingu. Jego autorzy przypominają, że jest to forma cyberataku, w której przestępcy podszywają się pod wiarygodne instytucje lub firmy, aby wyłudzić dane lub rozsyłać złośliwe oprogramowanie.

Tego typu działania bardzo często kończą się nawet kradzieżą środków z kont bankowych, więc w dzisiejszych czasach z istnienia phishingu powinien zdawać sobie w zasadzie każdy, kto korzysta z bankowości elektronicznej w internecie.

Wystarczy wspomnieć, że w 2022 roku zespół CERT Polska, zajmujący się wykrywaniem zdarzeń naruszających bezpieczeństwo w internecie, odnotował ponad 25 tys. incydentów z wykorzystaniem metod kwalifikowanych jako phishing.

Co piąty Polak nie wie, czy został oszukany w sieci

We wspomnianym raporcie z przeprowadzonego badania czytamy również, że prawie co piąty respondent nie ma nawet pewności, czy kiedykolwiek padł ofiarą oszustwa w internecie.

„Wskazuje to na niską świadomość społeczeństwa w tym obszarze i potrzebę edukacji. Trzeba jednak pamiętać, że czasami trudno jest określić, czy jesteśmy ofiarą. Jeżeli zostaną wykradzione nasze dane, może to być zupełnie nie do wychwycenia. Oczywiście tylko do momentu, aż informacje te zostaną wykorzystane na przykład do dokonania transakcji czy przejęcia konta” – zaznacza ekspert z firmy WithSecure, Leszek Tasiemski, który jest cytowany w raporcie.

Ulubione metody cyberprzestępców

Do prowadzenia ataków phishingowych cyberprzestępcy najczęściej wykorzystują wiadomości e-mail oraz SMS, które znajdują się w zasięgu praktycznie wszystkich obywateli. Coraz popularniejsze stają się jednak komunikatory internetowe (korzysta z nich 13 proc. badanych), które wyprzedzają już nawet rozmowy telefoniczne (9 proc.).

Sposób działania internetowych oszustów, niezależnie sposobu nawiązywania kontaktu, często pozostaje jednak ten sam – oszuści wykorzystują różne formy manipulacji i nacisku, aby zwiększyć presję nazmusić ofiarę do podjęcia szybkiego działania, zanim zdąży ona dokładnie sprawdzać taką wiadomość i weryfikować jej nadawcę.

Kto jest najbardziej narażony na cyberatak

Z badania jasno wynika, że najbardziej narażone na cyberataki są osoby powyżej 55. roku życia (54 proc.). Autorzy raportu słusznie zauważają, że grupa ta z roku na rok jest coraz aktywniejsza w sieci, jednak wciąż może mieć niską świadomość dotyczącą cyfrowych zagrożeń. Według danych GUS, w 2023 roku tylko 8 proc. osób powyżej 55. roku życia sprawdzało, czy strona internetowa, na której podają oni swoje dane, jest wiarygodna i bezpieczna.

Czytaj też:

Wpadka producenta kamer internetowych. Można było zajrzeć do cudzych domów!Czytaj też:

Opłacany przez miasto portal cenzuruje mieszkańców? „To reakcja na intensywne oznaczanie”