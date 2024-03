Prokuratura Krajowa zbada okoliczności zakupu Hermesa. Jest oficjalne oświadczenie

W poniedziałek pojawiły się doniesienia, że wiosną 2021 roku Prokuratura Krajowa, kierowana wówczas przez Bogdana Święczkowskiego, miała zakupić za 15 mln zł system szpiegowski Hermes, który swoimi możliwościami miał przewyższać możliwości kontrowersyjnego Pegasusa. Były Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zaprzeczył, by za jego czasów zakupiono jakiekolwiek oprogramowanie szpiegowskie.

Do medialnych doniesień odniósł się zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski, który za pośrednictwem mediów społecznościowych Stowarzyszenia Ad Vocem oświadczył, że sensacyjne informacje, opublikowane w poniedziałek przez czołowe polskie media, są nieprawdziwe. Ostrowski zapewnił, że wbrew sugestiom oprogramowanie nie było wykorzystywane do pracy operacyjnej

„Działa ono na zasadzie bardzo zaawansowanej wyszukiwarki internetowej, pozyskującej dane powszechnie dostępne w internecie. Jest to więc narzędzie OSINT-owe z zakresu analizy kryminalnej. Pozyskane w ten sposób informacje poddawane były weryfikacji procesowej. Nie jest to absolutnie narzędzie do tzw. kontroli operacyjnej, nie przełamuje żadnych zabezpieczeń” – napisał Michał Ostrowski.

Pomimo tego, że wbrew medialnym doniesieniom Hermes nie okazał się oprogramowaniem szpiegującym, Prokuratura Krajowa postanowiła bliżej przyjrzeć się okolicznościom pozyskania Hermesa przez byłe polskie władze. W oficjalnym oświadczeniu PK poinformowała, że zostaną przeprowadzone czynności procesowe zmierzające do weryfikacji zasadności zakupu i sposobu wykorzystywania Hermesa.

Prokuratura Krajowa przyjrzy się zakupowi Hermesa

Prok. Anna Adamiak, Rzecznik Prasowy Prokuratora Generalnego, poinformowała w oficjalnym oświadczeniu, że system Hermes to narzędzie do automatyzacji procesu gromadzenia informacji z otwartych źródeł OSINT (Open Source Intelligence). Umożliwia on pozyskiwanie i przetwarzanie informacji m.in. z portali społecznościowych, stron internetowych, zamieszczanych na forach internetowych oraz ujawnianych w publikowanych bazach danych.

„Do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, mającego na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z procesem decyzyjnym zmierzającym do nabycia tego systemu, trybem dokonanego zakupu oraz użytkowaniem oprogramowania dla analiz danych typu OSINT, wyznaczono Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu PK.

Jest odpowiedź na doniesienia o Hermesie. „To bardzo zaawansowana wyszukiwarka internetowa"

