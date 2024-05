Kradzieże smartfonów to teraz plaga. 7 rzeczy, które powinniście wiedzieć, żeby nie stracić wszystkiego

Już sama utrata cennego urządzenia może być bardzo bolesna, ale to nic w porównaniu z tym, co może się wydarzyć, gdy złodziej dobierze się do naszych danych osobowych. Wówczas można nawet stracić oszczędności życia i skończyć z gigantycznymi długami. Wystarczy, że ktoś uzyska dostęp do naszych danych przechowywanych w rozmaitych aplikacjach, i posłuży się nimi do wyczyszczenia konta bankowego i wyłudzenia kilku kredytów.

Jak najczęściej dochodzi do kradzieży smartfonu?

Przestępcy korzystają z wielu różnych metod, by wejść w posiadanie urządzenia i znajdujących się na nim cennych danych. Najczęściej są to typowe kradzieże kieszonkowe i bezpośrednie rabunki na ulicy.

Z relacji dziennikarki „Financial Times” wynika, że na ulicach Londynu funkcjonują całe gangi złodziei smartfonów. Zamaskowane osoby najczęściej poruszają się na rowerach i wyrywają smartfony bezpośrednio z rąk przechodniów. Podobno zachowują się przy tym jak drapieżnicy – dokładnie obserwują i atakują swoje ofiary z zaskoczenia.

„Zamaskowany mężczyzna na rowerze elektrycznym potrzebował zaledwie kilku sekund, aby wyrwać smartfon z moich rąk, gdy czekałam o poranku na autobus w zatłoczonym centrum Londynu. Jeden skuteczny i bez wątpienia dobrze przećwiczony manewr umożliwił mu wyrwanie mi smartfona, gdy byłam w połowie wysyłania wiadomości… I wtedy ogarnął mnie strach, bo złodziej odjechał z moim smartfonem z odblokowanym ekranem” – napisała Claer Barrett w artykule na łamach „Financial Times”.

Strach autorki nie był spowodowany samą utratą drogiego sprzętu, lecz przerażającą perspektywą tego, do czego być może złodziej będzie chciał wykorzystać teraz jej dane. Dla Claer Barrett rozpoczął się wtedy wyścig z czasem, w którym musiała błyskawicznie dokonać zdalnej dezaktywacji skradzionego smartfonu i zrobić to zanim jego „nowy właściciel” znajdzie sposób na zmianę haseł i obejście innych zabezpieczeń. To jedna z metod na to, by jak najszybciej odciąć przestępcę od zawartości naszego urządzenia.

Jak zabezpieczyć się na wypadek kradzieży smartfonu

Zabezpieczenie się przed kradzieżą smartfonu to kluczowy krok, aby chronić swoje dane osobowe oraz uniknąć strat finansowych. Oto kilka skutecznych sposobów:

1. Użyj funkcji blokady ekranu

Aktywuj blokadę ekranu na swoim smartfonie, aby utrudnić dostęp osobom niepowołanym. Możesz skorzystać z kodu PIN, wzoru, hasła lub technologii biometrycznych, takich jak czytnik linii papilarnych lub rozpoznawanie twarzy.

2. Zainstaluj aplikację do zdalnego śledzenia i blokowania

Na rynku dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zdalne śledzenie położenia urządzenia oraz zdalne blokowanie i kasowanie danych w przypadku kradzieży. Przykłady to Find My iPhone dla urządzeń Apple oraz Find My Device dla urządzeń z systemem Android.

3. Aktywuj funkcję zdalnego kasowania danych

W przypadku kradzieży możesz zdalnie skasować wszystkie dane zapisane na smartfonie, aby chronić swoją prywatność. Upewnij się, że ta funkcja jest aktywna w ustawieniach urządzenia lub aplikacji do zdalnego śledzenia.

4. Utwórz kopię zapasową danych

Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych przechowywanych na smartfonie, takich jak kontakty, zdjęcia czy pliki. Możesz przechowywać kopie zapasowe w chmurze lub na zewnętrznym dysku.

5. Unikaj niebezpiecznych miejsc i sytuacji

Staraj się unikać sytuacji, w których możesz być łatwym celem dla złodziei, na przykład korzystając z telefonu w miejscach o dużym zagęszczeniu ludzi lub o późnej porze nocnej.

6. Zabezpiecz fizycznie swój smartfon

Używaj etui ochronnego lub pokrowca, aby chronić urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i ukryć jego wartość. Dodatkowo, unikaj pozostawiania smartfona bez nadzoru w publicznych miejscach.

7. Zarejestruj swój smartfon

Zarejestruj swój smartfon oraz zapisz numer IMEI (International Mobile Equipment Identity). W przypadku kradzieży, zgłoś numer IMEI operatorowi telefonii komórkowej lub organom ścigania, aby ułatwić śledzenie urządzenia.

Pamiętaj, że zabezpieczenie się przed kradzieżą smartfonu to nie tylko ochrona urządzenia, ale również ochrona Twoich danych osobowych i prywatności. Dlatego warto podjąć wszystkie możliwe środki ostrożności, aby zapobiec niepożądanym sytuacjom.

