Ministerstwo cyfryzacji zachęca, by zastrzec swój PESEL. Zrobiło to już 2,7 mln Polaków

Już 1 czerwca w Polsce wchodzi w życie istotna zmiana dotycząca ochrony numeru PESEL. Od tego dnia instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzania, czy dany numer PESEL jest zastrzeżony, zanim przeprowadzą jakiekolwiek transakcje.

"Zastrzeż PESEL”. Akcja ministerstwa cyfryzacji

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa inaugurująca akcję promocyjną na temat zastrzegania numeru PESEL w aplikacji mObywatel 2.0. Szef resortu cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podkreślił, że obywatele, którzy zdecydują się na zastrzeżenie swojego numeru PESEL, będą mogli mieć "poczucie, że państwo się nimi zaopiekowało".

Minister cyfryzacji poinformował też o do tej pory skorzystało z możliwości zastrzeżenia PESEL-u ponad 2,7 mln obywateli. Najchętniej wybieraną formą zastrzeżenia PESEL-u jest aplikacja mObywatel, natomiast nie jest to jedyna z przewidzianych w tym celu możliwości.

Podczas konferencji minister cyfryzacji przypomniał, że jest wiele możliwości i sposobów, żeby zastrzec swój PESEL. "Można to robić i na poziomie stacjonarnym – w gminie. Można to robić na poziomie internetowym, przez komputer, czyli dzięki aplikacjom, które stworzyliśmy, portalom internetowym" – wymieniał. Dodał, że to również aplikacja mObywatel.

Apel do seniorów

Zwrócił uwagę na wsparcie seniorów, najstarszych obywateli. Zaznaczył, że państwo musi działać spójnie dla każdej grupy społecznej. Ministra ds. spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz dodała, że do jak dotąd swój PESEL zastrzegło ok. 700 tys. osób po 60. roku życia, co znaczy, że zdecydowało się na to zaledwie 10 proc. osób w tej grupie wiekowej.

"Na te wyłudzenia, na te oszustwa najbardziej narażone są osoby starsze. Dlatego apelujemy z tego miejsca: zastrzeżcie swoje pesele" – powiedziała ministra. Podkreśliła, że można to zrobić zarówno w formie elektronicznej, jak i stacjonarnie – w urzędzie powiedziała ministra.

