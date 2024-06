Podszywają się pod duży bank w Polsce. Chroń swoje dane, by nie stracić oszczędności

Na celowniku cyberprzestępców ponownie znaleźli się klienci jednego z największych banków w Polsce. Do tego typu sytuacji dochodzi w ostatnim czasie coraz częściej, nie wspominając już o wiecznie żywej metodzie „na BLIK-a”.

Tym razem oszuści korzystają ze sprawdzonej i wciąż niebezpiecznej metody: rozsyłają spreparowane powiadomienia, które informują o rzekomej konieczności weryfikacji konta klienta poprzez potwierdzenie numeru telefonu.

Podszywają się pod Alior Bank

Link w wiadomości prowadzi do fałszywego panelu logowania, który do złudzenia przypomina oryginalną stronę Alior Banku. Adres fałszywego odnośnika może różnić się od autentycznego zaledwie jedną literą lub innym drobnym szczegółem, co utrudnia wykrycie oszustwa na pierwszy rzut oka.

Po uzyskaniu danych uwierzytelniających, przestępcy mogą wykorzystać je do kradzieży środków z konta ofiary. To poważne zagrożenie dla wszystkich klientów banku, którzy nieświadomie udostępnią swoje dane oszustom.

Jak się bronić?

Zespół CSIRT NASK zaleca szczególną ostrożność przy otwieraniu wiadomości i klikaniu w linki pochodzące z nieznanych źródeł. Klienci powinni zawsze dokładnie sprawdzać adres strony, na którą zostają przekierowani, zwłaszcza podczas dokonywania płatności lub podawania danych osobowych.

Podejrzane strony warto zgłaszać poprzez platformę incydent.cert.pl, co pomoże ekspertom w zwalczaniu tego typu zagrożeń w przyszłości.

Skuteczne zabezpieczanie haseł

Aby dodatkowo chronić swoje konta bankowe i inne usługi online, warto stosować skuteczne metody zarządzania hasłami. Przechowywanie haseł na karteczkach nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Lepszym wyborem są programy, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie i generowanie silnych haseł.

W obliczu rosnącej liczby ataków phishingowych, ważne jest, aby użytkownicy zachowali czujność i stosowali się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Tylko w ten sposób mogą skutecznie chronić swoje dane i oszczędności przed cyberprzestępcami.

