Historyczny moment dla Bitcoina. Kolejny najwcześniej za kilka lat

W poniedziałek około godziny 21.00 doszło do długo oczekiwanego przez inwestorów „halvingu”, czyli cięcia o połowę wysokości nagrody za wydobycie Bitcoinów dla tak zwanych „górników”. Było to trzecie tego typu wydarzenie w jedenastoletniej historii najbardziej popularnej kryptowaluty świata. Analitycy przewidują, że kolejne cięcie nastąpi dopiero w 2024 roku.

Reakcja poniżej oczekiwań

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom inwestorów i historycznemu trendowi, kurs Bitcoina nie zareagował zbyt mocno na trzeci już „halving”. Dzień przed cięciem za jedną wirtualną monetę trzeba było zapłacić 8500 dolarów. Dziś rano cena wyniosła 8700 dol.

„Halving”, czyli połowienie wartości

W największym skrócie „halving” jest odgórnym połowieniem wartości nagród dla osób tworzących nowe Bitcoiny. Dzieje się tak automatycznie po stworzeniu kolejnych 210 tys. bloków Bitcoina. Jak to możliwe? Otóż od samego początku, tajemniczy pomysłodawca waluty określił, ile maksymalnie może powstać wirtualny monet. W związku z tym powstał także mechanizm, który pozwala na kontrolowanie pracy tak zwanych „górników”, czyli osób, które „kopią” nowe Bitcoiny. Za każdy pełny łańcuch blockchainowy, taka osoba otrzymuje obecnie 12,5 Bitcoina. Po „halvingu” będzie to 6,25 Bitcoina.

Pierwszy „halving” miał miejsce w listopadzie 2012 roku. Wtedy nagrody obcięto z 50 do 25 Bitcoinów. Kolejny odbył się w lipcu 2016 r., gdy wartość zmalała z 25 do 12,5, czyli obecnej wartości. Eksperci przewidują, że na kolejny tego typu zabieg trzeba będzie poczekać do 2024 roku. Wtedy przecena nagrody sprawi, że górnicy otrzymają 3,125 bitcoina.

