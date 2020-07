Deutsche Bank i Google zacieśniają współpracę. To część wielomiliardowego programu inwestycji

Deutsche Bank podpisał wieloletnią umowę z amerykańskim gigantem technologicznym, firmą Google. W ramach współpracy bank zyska dostęp do innowacyjnych usług i technologii, które pomogą m.in. w implementacji rozwiązań chmurowych i rozwoju bankowości mobilnej.

Umowa z Google to część wartego 13 mld euro programu rozwoju technologii, który bank planuje do 2022 roku. Jednym z głównych założeń jest unowocześnienie przestarzałej i rozproszonej sieci technologicznej firmy. Ma to pomóc w przeprowadzaniu restrukturyzacji banku, który od kilku lat, mówiąc łagodnie, nie radzi sobie najlepiej.

Jak twierdzi Reuters, powołując się na źródło zbliżone do banku, władze zakładają, że umowa z Google i wdrożone dzięki niej zmiany, w ciągu 10 lat przyniosą blisko 1 mld euro zysku netto. Dyrektor zarządzający banku lakonicznie potwierdził słowa informatora – Współpraca z Google będzie ważnym motorem napędowym naszej strategii transformacji – powiedział.

W przetargu na dostarczenie technologii chmurowych udział brały także takie firmy jak Amazon, czy Microsoft.

Czytaj także:

Tłumacz Google włącza się w kampanię wyborczą? Korwin-Mikke: Jak oni to zrobili?