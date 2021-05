Klienci banków znów zagrożeni. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega i wskazuje niebezpieczne adresy

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego przy Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega klientów BOŚ Banku i BNP Paribas. Chodzi o kolejne próby oszustwa, które mają na celu wyłudzenie danych do logowania do bankowości internetowej.

„Oszuści po raz kolejny wykupują reklamy w Google podszywające się pod strony banków” – ostrzega zespół przy Komisji Nadzoru Finansowego. „Zachowajcie czujność i dokładnie sprawdzajcie adres podczas przechodzenia na stronę banku z wyszukiwarki” – czytamy dalej.

Lista niebezpiecznych adresów

CSIRT KNF przedstawił listę zidentyfikowanych do tej pory niebezpiecznych adresów. Instytucja przestrzega przed wchodzeniem w takie linki. Zaleca także sprawdzanie, czy logowanie, które wydaje się klientom normalnym, nie prowadzi przypadkiem do którejś z wymienionych stron. CSIRT zaznacza jednak, że prawdopodobnie nie są to wszystkie niebezpieczne adresy, a wyłącznie te, które na tym etapie udało się ustalić.

Adresy, których powinni unikać klienci banków:

biznesplanet-parlbabnp.com

biznesplanet-bnpparlba.com

ibos-online24.com

bos24-logowan.com

ibos24-login.com

biznesplanet-parlbas.com

biznesplanet-bnpparlbas.com

login-biznesplanet.com

login-bos24.com

bos24-login.com

logowanie-secure-bos.com

logowanie-bos-secure.com

ibos.logowanie-secure-bos.com

bos24-logowanie.com

bos24-online.com

parlbabnp.com

idea-secure-login.com

boss-logowanie-24.com

bos-logowanie-24.com

logowanie24-securebos.com

logowanie24secure-bos.com

secure-bos-logowanie24.com

logowanie24securebos.com

Czytaj też:

Hakerzy zaatakowali znany bank. Uwaga, zmienili numery do infolinii