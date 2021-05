SpaceX wyśle „pieseła” na Księżyc. Elon Musk nie przestaje zaskakiwać

Elon Musk w weekend był gwiazdą programu Saturday Night Live, podczas którego przyznał, że ma zespół Aspergera. – Tej nocy piszę historię jako pierwsza osoba z Aspergerem (zespołem Aspergera – red.), która jest gospodarzem Saturday Night Live – przyznał miliarder. – A przynajmniej pierwszą, która się do tego przyznała – dorzucił.

Dogecoin na Księżyc

Dziś oznajmił światu jeszcze bardziej zaskakującą rzecz. Jak napisał na Twitterze, SpaceX planuje misję Doge-1. Jej zadaniem będzie wysłanie na orbitę Księżyca satelity o tej samej nazwie. Jest ona oczywiście inspirowana ulubioną kryptowalutą Elona Muska – Dogecoinem. Czyli cyfrowym pieniądzem, który powstał jako meme. Jego logiem jest wizerunek popularnego w internecie Doge (Pieseła), czyli psa rasy Shiba. W zeszłym miesiącu miliarder zapowiadał, że planuje umieścić dogecoina, na Księżycu, ale nie podał szczegółów operacji. Dziś wszystko stało się jasne.

Firma nie podała jeszcze szczegółów misji, ale wiadomo, że odbędzie się na początku 2022 roku i będzie polegała na wysłaniu satelity na orbitę Księżyca.

Od żartu do czwartego gracza na rynku

Dogecoin, który powstał jako żart z kryptowalut i przez większość swojego istnienia kosztował zaledwie ułamki dolara, teraz jest czwartą co do wartości kryptowalutą świata. Dużą rolę w jego wzroście miał właśnie Elon Musk, który znany jest z zamiłowania do memów. Miliarder, który przez długi czas był bardzo sceptyczny wobec kryptowalut, upatrzył sobie Dogecoina, jako doskonały cel do żartów. Jednak już samo zainteresowanie takiej osoby tematem wpłynęło na poruszenie wśród inwestorów. Oliwy do ognia dolewały kolejne tweety Muska, który wrzucał memy z Dogecoinem i pisał o nim na różne sposoby.

