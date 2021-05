Zandberg: Ukryty koszt kryptowalut zapłacimy wszyscy. Na końcu tego równania jest katastrofa klimatyczna

Odbyło się posiedzenie sejmowej komisji cyfryzacji, którego tematem były kryptowaluty i technologia blockchain. Jednym z uczestników był Adrian Zandberg. Poseł Lewicy, który przyznał, że specjalnie w tym celu przerwał urlop. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami na Facebooku. Nie są one optymistyczne.

„Na komisji mówiłem o ukrytym koszcie kryptowalut, które płacimy wszyscy. To zmiany klimatu” – napisał na Facebooku Adrian Zandberg.

Ogromne zużycie energii

Poseł zwrócił uwagę na to, że samo wydobycie bitcoina konsumuje więcej energii niż wiele państw świata. Jak wynika z danych Uniwersytetu w Cambridge obliczenia związane z tworzeniem bitcoinów zużywa 121,36 TWh rocznie. Brzmi abstrakcyjnie? To dodajmy kontekst. Jest to takie samo zapotrzebowanie co cała Argentyna, czy Holandia i... niewiele mnie, niż Polska.

Problem w tym, że państwa, na których terytorium znajdują się największe „kopalnie” kruptowalut, korzystają przeważnie z tak zwanej brudnej energii, pozyskiwanej ze spalania paliw kopalnych. Iran, który odpowiada za niecałe 5 proc. wydobycia, zdecydował ostatnio o całkowitym zakazie tego procederu ze względu na zdarzające się blackouty.

„Promowanie rozwiązań pochłaniających absurdalną, nieracjonalną ilość energii jest wprost sprzeczne z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej” – napisał Adrian Zandberg. „Znaczna część polskiej klasy politycznej ekscytuje się, patrząc na zyski ze spekulacji kryptowalutami. Niestety, na końcu tego równania jest katastrofa klimatyczna. Na własne życzenie” – dodał.

