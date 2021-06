Hakerzy grożą Elonowi Muskowi. „Ludzie tracą marzenia przez twoją publiczną dziecinadę”

Część inwestorów ma dosyć Elona Muska. Chodzi głównie o osoby, które starają się zarobić na kryptowalutach. W ich obronie stanęła grupa Anonymous. Hakerzy nagrali film, które adresatem jest szef Tesli i SpaceX.

„Jesteś nikim więcej, niż narcystycznym bogaczem walczącym o uwagę” – powiedzieli hakerzy z Anonymous w nagraniu umieszczonym na YouTubie. Zaznaczyli, że władza, jaką miliarder ma nad kursem kryptowalut, jest zbyt duża.

Ludzie tracą oszczędności życia

Głównym zarzutem wobec Muska jest to, że jego zabawy i memy mają realny wpływ na życie wielu ciężko pracujących ludzi.

„Twoje tweety z ostatniego tygodnia pokazują wyraźną pogardę dla zwykłych pracujących ludzi. Gdy ciężko pracujący ludzie tracą marzenia przez twoją publiczną dziecinadę, wyśmiewasz ich za pomocą memów, siedząc w jednej ze swoich posiadłości wartych miliony dolarów” – powiedzieli hakerzy. „Ludzie tracą marzenia przez twoją publiczną dziecinadę” – dodali.

W ten sposób grupa odniosła się do wielu wpisów Muska na Twitterze, które faktycznie powodowały nagłe spadki kursu kryptowalut. Co ciekawe, nie atakują go za podobne ruchy, które wpływały na gwałtowne wzrosty ich wartości.

Łatwy start?

Grupa zarzuca szefowi Tesli i SpaceX wyśmiewanie się z ludzi, mimo że sam nie wie, czym jest dochodzenie samemu do bogactwa (z tym argumentem można się nie zgodzić). Ich zdaniem Musk miał łatwy start ze względu na majątek swojego ojca. Prawda o dzieciństwie miliardera jest nieco inna, o czym można przeczytać w licznych książkach na jego temat.

