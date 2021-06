Załamanie bitcoina. Kryptowaluta tanieje o 10 proc. w efekcie wieści z Chin

Duże tąpnięcie na rynku kryptowalut. Ze względu na decyzję rządu Chin, najpopularniejsze z nich tracą dziś już po około 5 proc. W szczycie kurs bitcoina zmalał nawet o 10 proc.

Chiny ograniczają transakcje kryptowalutowe

Powodem tak znaczących spadków na giełdach krypotowalut jest decyzja chińskiego rządu, który po raz kolejny postanowił zaostrzyć politykę dotyczącą cyfrowej wymiany pieniędzy. Chiny zakazały np. platformie Alipay i krajowym bankom dalszego oferowania możliwości przeprowadzania transakcji za pomocą wirtualnych walut.

To jednak nie wszystko. Tąpnięcie wzmocniło także wprowadzenie zakazów wydobywania kryptowalut w kolejnych chińskich prowincjach. Do listy dołączył właśnie Syczuan. Władze prowincji przekazały „górnikom”, że jeśli nie będą respektować zakazu, to zostanie im odcięty dostęp do energii elektrycznej.

Bitcoin najtaniej od dwóch tygodni

Cena bitcoina spadła dziś do nieco ponad 32 tys. dolarów za sztukę, co stanowi najniższy poziom od 12 dni i jest największym dzienny spadkiem w tym miesiącu. Tylko przez ostatnie 6 dni wartość największej kryptowaluty spadła o 20 proc.

Traci także ethereum, które dzień rozpoczynało na poziomie 2255 dolarów za sztukę, a obecnie oscyluje w granicach 1971 dolarów. Dzienny spadek wynosi w tym przypadku także nieco ponad 5 proc. Jeszcze 15 czerwca za jedno ETH trzeba było zapłacić 2626 dolarów.

