Amazon planuje akceptowanie transakcji w bitcoinach? Kurs kryptowaluty poszybował

Gigant handlu w internecie planuje rewolucje. Należący do Jeffa Bezosa Amazon jeszcze w tym roku planuje zaakceptowanie płatności w najpopularniejszych kryptowalutach – informuje portal city AM, powołując się na informatora pracującego w Amazonie. To jednak jeszcze nie koniec dużych zmian. Do końca 2022 roku firma ma wprowadzić do obiegu własny cyfrowy pieniądz.

Impuls z góry

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi, impuls do tak dużych zmian miał dać Jeff Bezos, który 5 lipca ustąpił ze stanowiska prezesa. Jak twierdzi informator, możliwość przyjmowania płatności w bitcoinach to tylko pierwszy etap zmian. Jeśli okaże się, że cieszy się on zainteresowaniem, zostanie on rozszerzony. Firma myśli także o akceptacji ethereum i innych kryptowalut. – Cały projekt jest już właściwie gotowy do wdrożenia – powiedział informator.

Mimo że informacje portalu nie zostały jeszcze przez nikogo potwierdzone, bitcoin zareagował bardzo pozytywnie. Obecnie najpopularniejsza krypotwaluta zyskuje już 12 proc.

