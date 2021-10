Nowa sensacja na rynku kryptowalut. Jest związana serialem Squid Game

O tym, że w dzisiejszym świecie niektóre elementy mogą w błyskawicznym czasie nabrać nieprzewidywanych rozmiarów i zacząć żyć własnym życiem, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. W ostatnich latach wielokrotnie mieliśmy do czynienia z jakimś nagłym fenomenem, którego nie dało się oceniać w sposób racjonalny. Podobnie jest obecnie z serialem Squid Game produkcji Netfliksa, a właściwie z całą otoczą, która wokół niego narosła.

Kryptowaluta Squid Game

Koreańska produkcja Netfliksa to już jednak dużo więcej niż serial. Klasycznie zaczęło się od tego, że internet zalały memy. Najpopularniejszy z nich przedstawia koreańskiego staruszka ubranego w dres, który siedzi w charakterystycznej, podkulonej pozycji. Do tego obrazka powstały już miliony interpretacji, ale to był dopiero początek szaleństwa, które zabrnęło tak daleko, że stworzono także... kryptowalutę. Rzecz w tym, że ona także błyskawicznie zyskuje na popularności.

Squid Game zyskuje na wartości

Jeszcze we wtorek 26 paździenika jeden Squid kosztował około 1 centa. W piątek 29 listopada trzeba za niego zapłacić już 2,34 dolara. Oznacza to, że serialowa kryptowaluta zyskała na wartości aż 2300 proc. w cztery dni. Wartość wszystkich obecnych na rynku cyfrowych monet wycenia się już na ponad 184 miliony dolarów.

Squid Game jest kryptowalutą typu „play-to-earn”. W dużym skrócie polega to na tym, że należy kupić jedną, a kolejne zdobywa się podczas grania w grę online. Wszystkie zdobyte w ten sposób tokeny można następnie wymienić na inne kryptowaluty bądź na realną gotówkę.

Twórcy zaznaczają, że pobierają wyłącznie 10 proc. prowizji, a 90 proc. trafia do puli nagród, które można wygrać w rozgrywce. Zaznaczają, że im więcej osób zapisze się do gry, tym większa będzie potencjalna wygrana. Jednocześnie dodali, że w przeciwieństwie do serialu, ich rozgrywka nie jest groźna dla życia.

Czytaj też:

„Squid Game” przyniosło Netfliksowi miliony. A ile zarobił na serialu sam reżyser?