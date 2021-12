Kryptowaluty najtańsze od miesiąca. Elon Musk podbija wartość Dogecoina

Kapitalizacja rynku kryptowalut, w najgorszym momencie mijającego tygodnia, sięgała 2,1 bln USD. To poziom dołka z początku miesiąca, co pokazuje, że rynek od dwóch tygodni jest w fazie stabilizacji i sprowadzenie go na niższe poziomy nie jest tak łatwe, jak to się wydawało podczas niedawnej, panicznej wyprzedaży.

Bitcoin, zgodnie z danymi coinmarketcap.com, ma obecnie 41-proc. udział w rynku, a zachowanie jego ceny potwierdza fazę równoważenia. Dołek z 4 grudnia – 44 600 USD – nie został bowiem pogłębiony, choć w poniedziałek kurs znalazł się chwiliowo poniżej 46 000 USD. W czwartek, w ślad za rynkami akcji pozytywnie reagującymi na zgodne z oczekiwaniami decyzje Fedu (tapering zwiększony do 30 mld USD i zapowiedź trzech podwyżek stóp w 2022 r.), bitcoin podrożał do ponad 49 000 USD.

Bitcoin na granicy hossy i bessy

Patrząc na kryptowalutę przez pryzmat analizy technicznej, warto podkreślić i to, że wspomniana stabilizacja odbywa się tuż nad średnią krocząca z 200 sesji, stanowiącą umowną granicę hossy i bessy. Rynek wybrał więc dobry moment na ewentualne zakończenie korekty. Taki scenariusz wspierają oscylatory MACD i RSI, które zawracają w górę ze swoich stref wyprzedania. Poziom 50 000 USD jest najbliższym oporem dla notowań, a 7400 USD wyżej znajduje się kolejna bariera, wyznaczona przez 50-sesyjną średnią. Dodajmy w tym miejscu, że mimo 30-proc. korekty na rynku bitcoina cały czas trwa przepływ środków od giełd do portfeli.

Dane serwisu CryptoQuant pokazują, że w minionym tygodniu saldo giełd zmalało poniżej 2,32 mln bitcoinów. Intuicja podpowiada, że skoro inwestorzy wycofują środki z giełd, by przechowywać je na własnych adresach, mogą oczekiwać zwyżek notowań w szerszym horyzoncie czasowym. Oczywiście cały czas na wykresie „straszy" potencjalna formacja podwójnego szczytu (przy 65 000 USD), a także fakt, że cena pozostaje blisko dołka korekty, a jego przebicie będzie sygnałem do silniejszej przeceny. Warto przy tym pamiętać, że w porównaniu do dwóch poprzednich cykli hossy, ten obecny jest najdłuższy. Rynek jest więc w newralgicznym momencie i z historycznego punktu widzenia, przejście obecnej korekty w trend spadkowy nie byłoby zaskoczeniem.

W optymistyczne tony wpisuje się zachowanie głównych altcoinów. Cena ethereum powróciła w czwartek nad 4000 USD, a binance coin obronił okrągłe wsparcie 500 USD. Obie kryptowaluty mają jeszcze spory dystans do 200-sesyjnej średniej, co pokazuje, że zachowują margines bezpieczeństwa znacznie większy niż bitcoin. Podobnie jest z luną, tokenem projektu Terra, który jest pod względem stopy zwrotu jednym z najsilniejszych w tym roku. Cena luny obroniła niemal w punkt średnią z 50 sesji, a w czwartkowe popołudnie do rekordu brakowało jej 21 proc. W mijającym tygodniu znać o sobie dał także dogecoin. We wtorek jego cena rosła nawet o 38 proc. do ponad 0,2 USD.

Elon Musk znowu podbija wartość Dogecoina

Zwyżka zaczęła się po wypowiedzi Elona Muska, jej najbardziej znanego fana. Właściciel Tesli powiedział w jednym z wywiadów, że dogecoin ma większy potencjał w roli środka płatniczego niż bitcoin. Na swoim Twitterze napisał później, że Tesla zamierza próbnie wprowadzić płatności w dogecoinie. To nie pierwszy raz, gdy Musk między wierszami zachęca do zainteresowanie się kryptowalutą memem. Często swoimi postami powodował duże zamieszanie na całym rynku. Teraz trudno oczekiwać, by dogecoin pociągnął za sobą całą branżę, ale jeśli ethereum, binance coin i luna podtrzymają korzystne tendencje, to niewykluczone, że do zwyżek powróci zarówno bitcoin, jak i większość szerokiego rynku.

