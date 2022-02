Ukraina zasilana milionami dolarów w Bitcoinach

Jak twierdzą analitycy rynku kryptowalutowego, Ukraina otrzymała już transakcje na minimum 11 milionów dolarów. Z cyfrowych portfeli użytkowników z całego świata w kierunku naszych wschodnich sąsiadów przesyłane są przede wszystkim Bitcoiny.

Ukraina zalewana Bitcoinami

Analizy wskazują, że średnia wysokość transakcji to około 95 dolarów. Do tej pory wykonano ich już ponad 4 tysiące, a najwyższa z nich, od jednego, anonimowego użytkownika, sięgnęła równowartości 3 milionów dolarów.

Pomoc napływająca od strony posiadaczy kryptowalut została zapoczątkowana przez twitta z oficjalnego rządowego profilu Ukrainy. „Wesprzyj obywateli Ukrainy. Od teraz akceptujemy wsparcie w Bitcoinach, Ethereum i USDT” – napisano. Poniżej pojawiły się także adresy kryptowalutowych portfeli, na które można przelewać środki. Jak podano, w ciągu ośmiu godzin od zamieszczenia twitta, na portfelach pojawiły się kryptowaluty o wartości blisko 5,5 milionów dolarów.

Kryptowaluty znów pokazują swoją przewagę

Eksperci zaznaczają, że to kolejny przykład tego, w jaki sposób kryptowaluty mogą być wykorzystywane nie tylko do niejasnych i nielegalnych transakcji, ale także do wspierania szczytnych celów. Zaznaczają, że wiele platform crowdfundingowych odmówiło możliwości organizowania zbiórek wspierających ukraińską armię. Można zakładać zbiórki na pomoc humanitarną, ale wspieranie zakupu broni i amunicji jest zabronione. Kryptowaluty nie mają takich ograniczeń. Oczywiście ma to swoje dobre i złe strony, ale w obecnej sytuacji trudno doszukiwać się negatywów.

