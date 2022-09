Dożywocie to pikuś. Oszust kryptowalutowy dostanie nawet 40 tys. lat więzienia

Po trwającej około roku obławie złapano niejakiego Faruka Fatiha Özera. Obywatel Turcji był założycielem Thodex – powstałej w 2017 r. giełdy kryptowalut, która w szczycie popularności obsługiwała 700 tys. klientów.

Mężczyzna postanowił uciec z powierzonymi jego firmie pieniędzmi – bajecznymi wręcz dwoma miliardami dolarów. Choć długo się ukrywał, w końcu organy ścigania trafiły na jego trop. Jak do tego doszło?

Założyciel Thodex uciekł z 2 mld dolarów

Thodex wydawał się prawdziwą giełdą kryptowalutową aż do kwietnia 2021 r. Wtedy firma znienacka ogłosiła zawieszenie wymian. Podawanym powodem była zewnętrza inwestycja, która miała „zmusić platformę do zamknięcia się na czas do pięciu dni”. Była to jednak tylko przykrywka.

Wkrótce Özer zaczął też zmieniać fakty. Powiedział, że platforma padła ofiarą cyberataku, co wymusiło dalsze zatrzymanie wymian. Mimo firmowej obietnicy bezpieczeństwa środków ok. 400 tys. klientów straciło dostęp do swoich kont oraz aktywów.

Gdy szydło wyszło z worka i policja aresztowała licznych pracowników Thodex – Özer był już w Albanii i miał mieć przy sobie ok. 2 mld dolarów przywłaszczonych ze środków spółki oraz z kont klientów. Posłano za nim więc czerwoną notę Interpolu.

Turecki oszust kryptowalutowy złapany

Po blisko roku intensywnych poszukiwań Özer został odnaleziony w albańskim mieście Vlorë. Zatrzymano go po biometrycznym potwierdzeniu tożsamości, a obecnie podejrzany oczekuje na ekstradycję do Turcji.

W rodzinnym kraju grozi mu niewyobrażalna wręcz kara. Maksymalny wyrok, jaki może otrzymać to dokładnie 40 564 lata więzienia. Średnia długość życia mężczyzny w Turcji to wg. WHO nieco powyżej 76 lat. W przeliczeniu to więc ponad 533 wyroki dożywocia. I to zakładając, że skazany wykonywałby karę… od urodzenia.

