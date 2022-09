Odbicie na rynku kryptowalut. Bitcoin i Etherum odrabiają straty

Dopiero co media zwiastowały kolejny krach na rynku kryptowalut, a cyfrowe tokenu już wydają się dynamiczne odrabiać ostatnie straty. Przez ostatnie 24 godziny duża liczba krypto zwyżkuje.

Bitcoin i inne kryptowaluty rosną w siłę

Cena Bitcoina ok. godziny 11:00 to 20 687 dolarów, co oznacza 24-godzinny wzrost o 7,6 proc. Dobę temu kryptowaluta zaczynała z poziomu 19,2 tys. dolarów, co oznacza dość dynamiczną wspinaczkę w ostatnim okresie. Zaledwie 7 września największa kryptowaluta była bowiem wyceniana sporo niżej, bo na 18 620 dolarów.

Podobnie w górę idzie Etherum, które przez dobę umocniło się o 4,7 proc. – z poziomu 1 621 od 1 708 o godzinie 11:00. Tu najniższa wycena ostatnich dni także była notowana 7 września, gdy jeden token kosztował ok. 1 500 dolarów.

Zwyżkę obserwujemy także w przypadku BNB. W przypadku tej kryptowaluty jest to +4,11 proc. Dobę temu cena wynosiła 278 dol., a obecnie token ociera się o wycenę 290 dolarów. Najniższy punkt ostatniego tygodnia to zaś 260 dol. z 7 września.

Kryptowaluty u progu krachu?

Obserwatorzy rynku sugerują, że trwająca zwyżka może być tzw. pułapką na byki, ale ciężko tu o jednoznaczne wnioski. Ciekawy jest za to fakt, że zaledwie parę dni temu media zwiastowały kryptowalutom kolejny krach.

7 września, gdy obserwowaliśmy duże spadki na rynku kryptowalutowym. Wartość bitcoina spadła wtedy o ok. 6 proc., a cena na poziomie 18 620 dolarów była drugą najniższą w 2022 roku. BTC na moment spadło bowiem do poziomu 17 600 dolarów w czerwcu bieżącego roku.

Bitcoin jest języczkiem u wagi całego rynku, więc inne kryptowaluty także zaczęły spadać. W wyniku wyprzedaży globalny rynek walut cyfrowych spadł poniżej kapitalizacji 1 biliona dolarów. Jeszcze w listopadzie 2021 r. wycena rynku stała na poziomie 2,9 biliona dolarów.

