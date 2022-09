Ethereum wykonało milowy krok. Właśnie zakończył się The Merge

Oficjalna strona Ethereum.org ogłosiła, że proces The Merge dobiegł końca z dniem 15 września 2022 r. To wielka zmiana w technologii drugiej co do wielkości kryptowaluty. Czemu to tak wielkie wydarzenie, o co chodzi i co się zmienia?

Etherum The Merge zakończone – co to oznacza?

Zacznijmy od początku. The Merge był procesem łączenia oryginalnego blockchaina Etherum – tzw. Mainnet, działający od wprowadzenia systemu w 2015 roku – z nową warstwą. Ta nosi miano Beacon Chain i jest inną „warstwą konsensusu”.

Początkowo system kryptowalutowy wymagał „kopania” nowych tokenów, by użytkownicy sieci mogli ustalać miedzy sobą całość informacji zawartych w dzienniku blockchain. Stąd nazwa „warstwa konsensusu”. Pierwotna metoda, nazywana proof-of-work (PoW), wymaga jednak sporej mocy obliczeniowej, co przekłada się na znaczne zużycie energii elektrycznej.

Z początkiem grudnia 2020 r. powstał niezależnie działający Beacon Chain – nowy blockchain, ustalający konsensus na zasadzie energooszczędnej metody proof-of-stake (PoS). W tym przypadku użytkownik ma pewną sumę ETH, która działa jako zabezpieczenie pod zastaw. Obecnie wynosi ono 32 ETH, czyli w przeliczeniu ok. 246,7 tys. zł.

The Merge polegał na połączeniu pierwotnego Mainnetu, gdzie znajdują się wszystkie konta, balansy środków, transakcje, aplikacje, kontrakty i inne kluczowe elementy, z nową metodą działania oferowaną przez Beacon Chain. Jak chwali się oficjalna strona kryptowaluty, po The Merge zużycie prądy całej sieci Etherum spadło o 99,95 procent.

Etherum The Merge – inwestorzy ostrożni

The Merge nie wywołał zbyt dużego wrażenia na inwestorach. Po ogłoszeniu końca procedury Ethereum jest nieco niestabilne, z lekkimi wzlotami i niżami ceny. Jednak token ani znacznie nie zyskał, ani nie stracił – najwyższa wartość z 15 września (na 9:45) to ok. 1650 dolarów, a najniższa – 1583 dolary. To rozpiętość na poziomie 67 dolarów.

– Spodziewany jest krótki rajd inwestorów i możliwy tzw. short squeeze Etherum. Obecnie na rynku nadal królują jednak ostrożne „niedźwiedzie”, bo banki centralne postępują jak jastrzębie – podnoszą stopy procentowe, by walczyć z inflacją – ocenił dla agencji Bloomberg Cici Lu, ekspert kryptowalutowy Venn Link Partners Pte.

