Bitcoin i Ethereum z dwucyfrowymi stratami. Kolejny krach kryptowalut

Wycena kryptowalut znów topnieje. W poniedziałkowy poranek Bitcoin znów spadł poniżej psychologicznej granicy 19 000 dolarów. Ethereum notuje jeszcze wyższe spadki, choć obecnie pazurami trzyma się minimalnie powyżej kwoty 1 300 dolarów.

Bitcoin i Ethereum spadają

Bitcoin – najmocniejsza waluta na rynku krypto – jeszcze 24 godziny temu warta była powyżej 20 tys. dolarów. Już w niedzielę token obniżył się jednak poniżej tej granicy. Przez całą niedzielę wartość BTC miarowo się obniżała, aż w końcu ok. czwartej nad ranem w poniedziałek nastąpiło tąpnięcie – z 19 475 dolarów do ok. 18 778 dolarów w zaledwie godzinę.

W chwili pisania tych słów (około godz. 10:00) wycena Bitcoina to 18 494 dolary. Kryptowaluta straciła 7,77 proc. w ostatnią dobę i ok. 17 proc. wartości w ostatnim tygodniu.

Nawet gorzej wygląda Ethereum, czyli drugi najmocniejszy token. Tu znów niewiele zapowiadała o szybką wyprzedaż. Jeszcze dobę temu kryptowaluta cieszyła się wyżem na poziomie 1 457 dolarów. Po godzinie jedenaste w niedziele nastąpił pierwszy dip, do ok. 1425 dolarów. Wartość z wolna spadała cały dzień, a wieczorem znów zaczęła pikować. Ok. 18:40 Ethereum spadło poniżej 1 400 dolarów.

Obecnie najniższym punktem wyceny jest 1 289 dolarów z 9:00 w poniedziałek. Około godz. 10 kryptowaluta znów wspięła się powyżej poziomu 1 300 dolarów. W tym przypadku obniżka wyniosła ok. 10 proc. w 24h i powyżej 25 proc. w 7 dni.

Czemu Bitcoin i Ethereum tracą na wartości?

Jak oceniają kryptowalutowi eksperci agencja Reuters, słabość kryptowalut może mieć kilka przyczyn. Po pierwsze – szef amerykańskiej komisji SEC Gary Gensler w jednej z ostatnich wypowiedzi stwierdził, że nowa struktura blockchainu Ethereum po wydarzeniu The Merge może być poddana dodatkowym regulacjom.

Po drugie – inwestorzy znów obawiają się podwyżki stóp procentowych. W przeszłości kryptowaluty reagowały na decyzje banków centralnych, a zwłaszcza amerykańskiego FED.

