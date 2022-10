Hakerzy ukradli 570 mln dolarów z Binance. Wielki skok na kryptowaluty

Szef giełdy wymiany kryptowalut Binance Changpeng Zhao ogłosił na Twitterze, że w wyniku aktywności hakerów z łańcucha bloków firmy zniknęła kryptowaluta o dużej wartości. Początkowe szacunki mówiły o stratach rzędu 100 mln dolarów, ale najnowsze dane sugerują utratę nawet 570 mln dolarów.

Hakerzy okradli Binance na 570 mln dolarów

Zhao potwierdził, że przestępcy wykorzystali lukę w tzw. blockchain bridge. Most ten łączył się z głównym łańcuchem bloków firmy – BNB Chain (wcześniej znanym jako Binance Smart Chain). Technologia pomostów blockchain służy do transferu kryptowalut między poszczególnymi aplikacjami.

Pierwsza informacja od prezesa mówiła o utracie ok. 100 mln dolarów. Binance w oficjalnym wpisie na blogu określił jednak kradzież na 2 miliony BNB, czyli równowartość około 570 mln dolarów.

W oświadczeniu dla agencji Reuters przedstawiciel firmy dodał, że „większość” z ukradzionej kwoty pozostała w cyfrowym portfelu złodzieja, ale wspomniane 100 mln dolarów jest „nieodzyskane”. Sytuacja wciąż jest rozwojowa.

BNB Chain ofiarą ataku

Warto przypomnieć, że blockchain BNB Chain wspiera kryptowalutę BNB (wcześniej Binance Coin). To piąta co do wartości kryptowaluta na świecie, z wartością rynkową ok. 46 miliardów dolarów (wycena firmy CoinGecko).

Ataki na pomosty blockchain stają się zaś coraz bardziej popularne wśród cyberprzestępców. Tylko w obecnym roku hakerzy ukradli ponad 2 miliardy dolarów w kryptowalutach, korzystając ze słabości 13 różnych blockchain bridge – wynika z danych firmy Chainalysis.

