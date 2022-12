Założyciel giełdy FTX w kajdankach. Kryptowaluty odetchnęły z ulgą

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, trzydziestoletni miliarder Sam Bankman-Fried – założyciel uwikłanej w gigantyczną aferę giełdy kryptowalutowej FTX – został aresztowany przez Królewskich Sił Policji na Bahamach. Podejrzany został ujęty w luksusowym kompleksie Albany w Nassau.

Głośne aresztowanie rozpoczęło odwilż na rynku kryptowalut. Ostrzejsze działania dotychczas opieszałych funkcjonariuszy policji dają inwestorom nadzieję, że uda się odzyskać choć część środków straconych przy upadku platformy wymiany walut cyfrowych.

Aresztowanie założyciela FTX – rynek kryptowalut reaguje

Kursy najpopularniejszych kryptowalut dość szybko zareagowały na wieść o aresztowaniu SBF. Wszystkie miarowo idą w górę, choć nie wiadomo, ile utrzyma się dobra passa rynku notującego w ostatnich miesiącach głównie straty.

Jeszcze o 13:40 w poniedziałek 12 grudnia Bitcoin (BTC) wart był ok. 16 944 dolary. Od tego najniższego punktu wzrósł zaś jednak do wartości 17 217 dolarów już około pierwszej w nocy 13 grudnia (polskiego czasu).

Po okresie fluktuacji wartości obecnie token utrzymuje się na poziomie 17 191 dolarów (na 10:20). Przez ostatnią dobę najpopularniejsza waluta cyfrowa zyskała ok. 1,47 proc. W ciągu siedmiu dni wzrost wyniósł zaś 1,12 proc.

W podobny sposób zareagowało Etherum (ETH). Tu ostatni niż wyniósł 1 247 dolarów, także o 13:40 w poniedziałek. Najwyższy punkt wyceny wypadł o 1:05 w nocy z poniedziałku na wtorek. Potem kurs zaliczył dwa cykle osłabienia i powrotu.

O 10:20 we wtorek 13 grudnia ETH jest warte ok. 1268 dolarów. W 24h token umocnił sie o 1,47 proc. Tygodniowy zysk to zaś 0,68 proc.

