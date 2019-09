Cyberpunk 2077 otrzyma darmowe DLC i tryb multiplayer. Ale nie w dniu premiery

„Do tej pory mówiliśmy o multi jedynie, jako o projekcie w fazie badań i rozwoju. Zbliżając się do premiery wersji single Cyberpunka 2077 w kwietniu 2020, chcemy potwierdzić, że prace nad multiplayerem trwają. Jeżeli uważasz, że Twoje umiejętności mogą być przydatne przy projekcie, zachęcamy Cię do dołączenia do nas” – napisał CD Projekt RED na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.

Za tryb wieloosobowy ma odpowiadać wrocławskie biuro spółki. Do pracy nad multiplayerem polska firma poszukuje pracowników na stanowiska 3D Character Artist, Design Director, DevOps Engineer, Game Designer, Lead QA Analyst, Network Programmer, Senior Gameplay Programmer oraz Tools Programmer.

„Plan jest taki, by dostarczyć wam „Cyberpunka” w kwietniu 2020 roku, a następnie rozbudowywać go o DLC (darmowe!) oraz zawartość dla pojedynczego gracza. A gdy już skończymy pracę, zaprosimy was także do rozgrywki wieloosobowej” – czytamy dalej we wpisie.

CD Projekt nie podał na razie żadnych szczegółów trybu dla wielu graczy. Premiera wersji single player gry „Cyberpunk 2077” na PC, PS4 i Xboksy One jest zapowiedziana na 16 kwietnia 2020 roku.

Wyniki finansowe CD Projektu wyższe od oczekiwań

Grupa CD Projekt przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku. Jak wynika z zaprezentowanych danych, głównym źródłem dochodów firmy jest nadal sprzedaż gry Wiedźmin 3 wraz z dodatkami.

– Największy wpływ na osiągnięty w pierwszym półroczu wynik niezmiennie miała świetna sprzedaż Wiedźmina 3. To potwierdza nasze przekonanie, że warto inwestować w tworzenie jak najlepszych gier, które dzięki swej jakości sprzedają się przez wiele lat. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku gracze kupili nawet więcej kopii trzeciej części Wiedźmina niż w analogicznym okresie zeszłego roku – mówi Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD Projekt ds. finansowych.

Wydatki Grupy na produkcję gier i nowych technologii, w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec okresu w wysokości 292 mln zł. W czerwcu po raz drugi w historii Grupy, wypłacona została dywidenda w wysokości 101 mln zł. Stan gotówki i lokat na koniec I półrocza wyniósł 530 mln zł.

