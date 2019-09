Fifa 2020. Już dziś do ściągnięcia demo gry z trybem Volta

Demo Fify 2020 ma pojawić się na konsolach Xbox One (Microsoft Store) i PlayStation 4 (PS Store). Nie jest pewne, co z właścicielami komputerów, którzy ewentualnie mogą sprawdzać platformę Origin. Posiadacze Nindento Switch najprawdopodobniej będą musieli zaczekać do pełnej premiery, czyli do 27 września. W tym roku EA Sports dość skąpo udziela informacji na temat swojej flagowej produkcji. Wiemy jedynie, że w demie może pojawić się próbka nowego trybu, nazwanego "Volta". To mecze uliczne rozgrywane mniejszą ilością zawodników i pełne sztuczek technicznych oraz dryblingu.

Najprawdopodobniej w demie pojawią się następujące kluby:

Real Madryt

Liverpool

Manchester City

Borussia Dortmund

PSG

AS Roma

Atletico Madrid

Club America

Los Angeles FC

Vissel Kobe

Wśród nich zabrakło kilku znanych marek. Powodem jest podkupienie ich licencji przez konkurencyjną serię Pro Evolution Soccer.

