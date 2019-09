Igrzyska w Japonii? Nie mogło zabraknąć Mario. Zobacz kwadrans rozgrywki

Kiedy tylko usłyszeliśmy, że najbliższe igrzyska odbywają się w Japonii, mogliśmy być pewni, że gospodarze będą nawiązywać do swoich tradycji związanych z grami komputerowymi. Tych oczekiwań nie zawiodło Nintendo, które z okazji imprezy wypuszcza grę wideo Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. W produkcję tę zagramy już 8 listopada tego roku. Na branżowym Tokyo Game Show zaprezentowano właśnie 15 minut rozgrywki. Zobaczcie sami, jak na olimpijskich arenach prezentują się jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata gier.

Już wcześniej wiadomo było, że oprócz nowoczesnej oprawy graficznej do gry trafi też tryb retro. Oto, jak prezentują się listy konkurencji dla oby trybów.

Tokyo 2020 (3D):

bieg na 100 m

bieg na 110 m przez płotki

sztafeta 4x100 m

łucznictwo

badminton

boks

kajakarstwo

rzut dyskiem

karate

sztrzelectwo

jeździectwo

szermierka

piłka nożna

gimnastyka

rzut oszczepem

rugby 7

skateboarding

wspinaczka sportowa

surfing

pływanie

tenis stołowy

trójskok

Tokyo 1964 (2D):

bieg na 100 m

skoki do wody z platformy 10 m

bieg na 400 m przez płotki

judo

kajakarstwo

skok w dal

maraton

strzelectwo

skok (gimnastyka sportowa)

siatkówka

