Kultowe GTA: San Andreas do ściągnięcia za darmo. Podpowiadamy, jak to zrobić

Wielu z nas po San Andreas potrafiłoby poruszać się z zamkniętymi oczami. A przynajmniej tak nam się wydaje - w końcu upłynęło już 15 lat od premiery tej części kultowej gry Rockstara. Może więc czas skonfrontować wspomnienia z rzeczywistością i przekonać się, jak dobrze znamy to jedno z najpopularniejszych miast w historii gier. Teraz jest do tego świetna okazja - twórcy oddają bowiem swoją produkcję za darmo.

Co trzeba zrobić? Wystarczy ściągnąć... kolejny launcher z grami. Prawdopodobnie i tak nas to czeka, ponieważ z nowych tytułów Rockstara trudno będzie nam zrezygnować, a dziennikarze branżowi spodziewają się, że na tę platformę trafi wkrótce pecetowa wersja Red Dead Redemption 2 i pozostałe gry studia. Po ściągnięciu i zalogowaniu/założeniu konta, droga powrotna do San Andreas stanie przed nami otworem.

Rockstar Games Launcher jest więc kolejnym po Steam, Origin, uPlay, Battle.net i Epic Games Store launcherem (i zarazem sklepem) z grami. To chyba dobry moment, by rozejrzeć się za programami pozwalającymi zebrać te wszystkie tytuły w jednym miejscu.

