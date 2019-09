Polski horror z nominacją do prestiżowej nagrody

Krakowskie studio Bloober Team, które słynie z produkcji wirtualnych horrorów, poinformowało o nominacji do najbardziej prestiżowej z nagród w świecie gier komputerowych. Golden Joystick Award może trafić twórców za grę Blair Witch, czyli najnowszą produkcję studia, która miała premierę 30 sierpnia 2019 roku. Nominacja została przyznana w kategorii „Najlepsza gra na konsolę Xbox One”.

„Golden Joystick to jedna z najstarszych nagród w świecie gier wideo. Pierwsza edycja miała miejsce jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Liczba internautów głosujących na nominowane gry potrafi sięgnąć ponad 9 milionów osób” – czytamy w komunikacie Bloober Team.

– Nominacja do tak prestiżowej nagrody, jak Golden Joystick jest niesamowitym uczuciem. Cieszy nas, że ciężka praca włożona w Blair Witch została doceniona. Za tym wyróżnieniem idzie prestiż i rozpoznawalność, ponieważ w głosowaniu biorą udział miliony internautów. Fakt, że nasza marka staje się coraz bardziej widoczna na świecie to znak, że Bloober Team awansował do wyższej ligi. – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Gra oparta na kultowym horrorze

Najnowsza produkcja Bloober Team oparta jest na jednym z najgłośniejszych horrorów lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

– Możliwość stworzenia gry komputerowej opartej na absolutnym klasyku horroru, jakim bez wątpienia jest „Blair Witch Project”, to olbrzymie wyróżnienie dla naszego studia. Stanowi to również dowód zaufania, jakim obdarzyła nas wytwórnia Lionsgate, jeden z największych producentów filmowych na świecie, posiadający prawa autorskie do tego dzieła. „Blair Witch” wpiszę się w globalną historię gamingu – tytuł będzie kupowany i komentowany od Australii po Kalifornię – mówił przed premierą Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Czytaj także:

Często oglądasz horrory? Sprawdź, jaki mają wpływ na nasze zdrowie