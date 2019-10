Wyciekły dane 218 mln użytkowników popularnej gry mobilnej? Zynga tłumaczy, jak zmienić hasło

Zynga, która jest autorem również innych popularnych gier, takich jak FarmVille i Mafia Wars, opublikowała 12 września informację, że dane logowania do kont „niektórych graczy” w Draw Something i Words with Friends „mogły wyciec”. Firma udostępniła linki do informacji o tym, jak gracze mogą zmieniać swoje hasła. Zynga twierdzi, że nie wierzy, iż uzyskano dostęp do jakichkolwiek informacji dotyczących danych finansowych ale poinformowała organy ścigania o naruszeniu bezpieczeństwa.

W ramach środków ostrożności podjęliśmy kroki w celu ochrony kont tych użytkowników przed nieprawidłowymi logowaniami” – można przeczytać w oświadczeniu firmy. – „Planujemy dalej powiadamiać graczy o naszym postępowaniu” – dodano.

Jednak raport opublikowany 29 września przez The Hacker News sugeruje, że wyciek może dotyczyć o wiele większej liczby graczy niż wynika to z uspokajającego komunikatu firmy. Pakistański haker Gnosticplayers powiedział The Hacker News, że udało mu się wydobyć 218 milionów zapisów z serwerów Zyngi. Według hakera skradzione dane obejmowały:

nazwy

adresy e-mail

nazwy użytkowników

hashowane hasła, SHA1 z salt

numery telefoniczne

identyfikatory Facebooka (jeśli były połączone)

tokeny resetowania hasła (jeśli wcześniej były wymagane)

Gracze, którzy kiedykolwiek grali w Words with Friends lub Draw Something powinni natychmiast zmienić swoje hasło i upewnić się, że nie było używane nigdzie indziej w internecie. Instrukcje dotyczące zmiany hasła Words with Friends można znaleźć tutaj. Instrukcje dotyczące zmiany hasła Draw Something znajdziesz tutaj.

Jeśli ktoś nie ma zamiaru grać więcej w gry tej firmy, może poprosić Zyngę o usunięcie swojego konta i danych osobowych (żądania mogą potrwać do 30 dni). Według Zynga gracze, którzy połączyli się z Draw Something przez Facebooka, nie muszą w tej chwili podejmować żadnych dalszych działań.

