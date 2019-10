Fortnite się skończył. Dosłownie – gra nie działa. Koniec oglądały miliony widzów

Jeżeli gry wyłączają się w momencie dużej popularności, to zwykle jest to wina obciążenia serwerów, nie wytrzymujących masowego zainteresowania graczy. Ewentualnie winić można ataki hakerów czy ogłaszane wcześniej prace konserwacyjne. Prawie nigdy nie zdarza się, aby to twórcy – beż żadnych zewnętrznych powodów – decydowali się na wyłączenie danego tytułu. Zwłaszcza, jeśli jest to kura znosząca złote jaja, jak to ma miejsce w przypadku Fortnite.

Osoby decydujące w Epic Games postanowiły jednak, że w związku z zakończeniem X sezonu pozwolą sobie na ryzykowny i niezwykle medialny krok. W niedzielę 13 października około godziny 20:00 czasu polskiego na największych serwisach streamingowych odbyło się wydarzenie nazwane „Końcem”. Kilkanaście osób wpuszczonych na serwer mogło obserwować, jak znana na całym świecie mapa rozgrywki zwija się i jest pochłaniana przez coś w rodzaju czarnej dziury. Za pośrednictwem Twitcha, Mixera i YouTube moment ten śledziły też rzesze innych graczy. Na samym Twitchu było to 1,6 mln oglądających.

Czy „Koniec” oznacza koniec definitywny i maniacy Fortnite'a zostaną zmuszeni do przeniesienia się na serwery PUBG? Chyba nikt nie podejrzewa takiego scenariusza. Przecieki wskazują też na przygotowywanie „Rozdziału Drugiego”. Coś nam mówi, że dzięki zastosowanemu manewrowi z wyłączeniem możliwości gry, premiera kolejnego sezonu okaże się prawdziwym sukcesem.

