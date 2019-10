Sztuczna Inteligencja właśnie została jednym z najlepszych graczy świata

StarCraft II to gra z gatunku RTS (Strategia czasu rzeczywistego), która uznawana jest za jedną z najtrudniejszych na świecie. Blizzard, producent prowadzi także klasyfikacje najlepszych graczy. Z każdego kontynentu 200 graczy z największymi umiejętnościami zyskuje tytuł Grand Master.

Sztuczna Inteligencja wśród najlepszych

AlphaStar, czyli Sztuczna Inteligencja stworzona przez DeepMind, znalazła się właśnie w gronie 0,2 proc. najlepszych graczy świata. Sam fakt pokonania 99,8 proc. graczy zasługuje na wyróżnienie. Szokujący jest jednak czas, w którym tego dokonała. Najlepsi gracze świata poświęcają lata na doskonalenie swoich umiejętności, wymyślanie strategii i doprowadzania ich do perfekcji. Sztucznej Inteligencji zajęło to tylko 44 dni. Uczyła się ona poprzez oglądanie powtórek meczów profesjonalnych graczy i wyciąganie z nich wniosków. Dzięki temu w błyskawicznym tempie nauczyła się zauważać słabe punkty poszczególnych zawodników i korzystać z nich w meczach przeciwko nim.

„AlphaStar jest pierwszym na świecie system AI, który osiągnął najwyższy poziom możliwości ludzkich w grze, która jest profesjonalną platformą e-sportową. Dokonała tego w warunkach identycznych, z jakich korzystają gracze” – powiedział David Silver z DeepMind.

Wiele świadomości

AlphaStar to tak naprawdę wielu „agentów”, którzy zbierali dane dla wspólnej świadomości, która je analizowała, a następnie odpowiadała za podejmowanie decyzji. Dzięki temu możliwe było tak szybkie uczenie się, szczególnie, że w StarCrafcie musiała się ona nauczyć gry trzema różnymi rasami. Twórcy chcieli jednak, aby Sztuczna Inteligencja zachowała czas reakcji charakterystyczny dla profesjonalnych graczy. Dzięki temu AlphaStar nie zyskała przewagi także w tym czynniku. Zmusiło to również do lepszego wykorzystywania mechanizmu uczenia maszynowego. Program wiedział bowiem, że tylko poprzez doskonalenie umiejętności gry i taktyk, może stać się lepszy od ludzi.

