Graliście w „Małysza”? Ski Jumping powraca, ale bez gogli VR nie pogracie

Kilka pikseli i dwa przyciski myszki to już prehistoria. W najnowszą grę o skokach narciarskich będziemy grać w rzeczywistości wirtualnej. Bez odpowiedniego sprzętu do gier VR się nie obejdzie. Z drugiej strony, jeśli grafika ma być tak dobra, jak na screenach, to nie zamierzamy protestować.

Najlepsze, że na tę grę wcale nie będziemy musieli długo czekać. Premiera na PlayStation 4 i komputerach stacjonarnych (na Steamie) zaplanowała została już na 6 grudnia. Grę stworzyło studio Yippee Entertainment, które podobny tytuł tworzyło już na smartfony.

Według zapowiedzi twórców, Ski Jumping Pro VR ma być grą typu „easy to learn, hard to master”. Nie będzie więc wymagać szalonych umiejętności do dobrej zabawy, ale mistrzostwo osiągną tylko najwytrwalsi i najlepsi. Jeśli dla kogoś jest to istotne – skocznie mają odzwierciedlać prawdziwe obiekty.

