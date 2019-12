Minecraft Earth już dostępny do pobrania w Polsce! Na czym polega gra?

„Odkryj nowy wymiar Minecrafta, tworząc, eksplorując i wykazując się umiejętnościami przetrwania w prawdziwym świecie. Dołącz do społeczności konstruktorów i odkrywców z całego świata, zbieraj zasoby potrzebne do budowy, twórz w rzeczywistości rozszerzonej i przenoś swoje konstrukcje w naturalnych rozmiarach do prawdziwego świata. Możesz nawet połączyć siły z innymi graczami, by wspólnie wyruszać na małe przygody!” – czytamy w opisie gry.

Jak czytamy dalej, gra umożliwia budowanie konstrukcji w trybie symulacji, a następnie przenoszenie ich do prawdziwego świata w naturalnych rozmiar. Można współpracować z innymi konstruktorami, aby razem z nimi tworzyć „arcydzieła” .

Twórcy zaznaczają, że aplikacja jest wciąż rozwijana.

