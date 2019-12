Cyberpunk 2077 pochwalił się artystami na soundtracku. Grimes, A$AP ROCKY, Run The Jewels i inni

Run The Jewels, Refused, Grimes, A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy, Tina Guo: to wykonawcy, których usłyszymy podróżując po ulicach Night City – miejsca akcji Cyberpunk 2077. Nie są to oczywiście ostatnie nazwiska, kolejne będą pojawiały się pewnie w miarę zbliżania momentu premiery – 16 kwietnia 2020 roku.

Cieszy, że tak uznani artyści swoją pracą wzbogacą wyczekiwaną grę CDP Red. Utworu Grimes „4ÆM” już w momencie premiery słuchało w relacji na żywo ponad milion osób, a to dane tylko z YouTube. Najwięcej nowej muzyki dostarczy oczywiście Refused, którego muzycy „zagrają” w polskiej produkcji fikcyjny zespół – Samurai. Ten sam, którego członkiem był Johnny Silverhand, grany przez Keanu Reevesa.

