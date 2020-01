GTA IV obecnie nie da się kupić. Winny Microsoft

Pamiętacie jeszcze Games for Windows Live? My też wyparliśmy z pamięci ten koszmarek, niestety – jego duch wciąż straszy z folderu Kosz. Okazuje się, że to właśnie ten niezbyt udany program odpowiedzialny jest za zniknięcie gry GTA IV z oferty sklepów internetowych.

Posiadacze komputerów stacjonarnych w ostatnim czasie nie mogą kupić Grand Theft Auto IV. Nie chcemy pisać „jednej z najpopularniejszych odsłon w serii”, bo wszystkie wśród odpowiednich grup graczy cieszą się ogromną sympatią. Już wcześniej zdarzało się, że poszczególne gry Rockstara były czasowo wycofywane z cyfrowej dystrybucji ze względu na prawa autorskie do określonych utworów z soundtracku. Tym razem jednak przerwa może być nieco dłuższa. Jak wynika z oświadczenia wystosowanego przez Rockstar, winny tej sytuacji jest stary i słusznie zapomniany program Microsoftu. „Grand Theft Auto IV pierwotnie zostało stworzone na platformę Games For Windows Live. Ponieważ Microsoft nie obsługuje już Games For Windows Live, nie jest dłużej możliwe wygenerowanie dodatkowych kluczy potrzebnych do kontynuowania sprzedaży bieżącej wersji gry. Szukamy innych opcji dystrybucji GTA IV na PC i jak najszybciej postaramy się udostępnić więcej informacji na ten temat” – pisali przedstawiciele firmy. Firma nie informuje, kiedy gra zostanie przywrócona do sprzedaży. Nie ma jej ani na Steamie, ani w Rockstar Games Launcher. Czytaj także:

