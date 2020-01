„Coś się warzy”. Do sieci trafił nowy zwiastun zapowiadający powrót kultowej gry

Po wielu miesiącach informacyjnej ciszy wokół zapowiedzianej w czerwcu kolejnej części kultowej gry „Baldur's Gate”, jej twórcy ze studia Larian zamieścili na oficjalnym twitterowym profilu wpis o treści „Coś się warzy”. Dołączyli do niego krótki zwiastun.

„Sporo zmian nastąpiło, odkąd byłem ostatni raz we Wrotach Baldura mój przyjacielu. To czas na powrót” – mówi do nas Volo, słynny podróżnik ze świata „Baldur's Gate”. Następnie na filmie możemy zobaczyć kilka krótkich migawek z procesu produkcyjnego gry, m.in. z sesji motion capture, czy ze studia w którym nagrywa się muzykę do gry.

Na koniec filmiku została ujawniona data – 27 lutego 2020 r. Wtedy w Bostonie startuje impreza PAX West i prawdopodobnie właśnie wtedy poznamy nowe informacje na temat gry.

Baldur's Gate 3

Produkcja Baldur's Gate 3 została ujawniona w czerwcu ubiegłego roku. Rzesze fanów z całego świata czekały na ten moment przez lata i chyba już dawno nawet najwięksi optymiści porzucili nadzieję. Baldur's Gate 3 doczekało się zwiastuna, ale i oficjalnej strony internetowej. Jednak od tamtej pory o grze nie pojawiły się żadne nowe informacje.

Za stworzenie trzeciej części legendarnej gry zabrali się twórcy z Larian Studios. W ich portfolio znajduje się m.in. wysoko oceniane Divinity: Original Sin 2. Przy produkcji gry pracuje ponad 300 osób i jak zapowiadają twórcy, ma to być projekt na znacznie wyższym poziomie niż udane przecież Divinity: Original Sin II.

Fanów RPG może zainteresować fakt, że Baldur's Gate 3 zostanie oparte na kampanii „Descent into Avernus” – należącej do piątej edycji klasycznego Dungeons & Dragons. Larian Studios wciąż nie zdradziło informacji na temat fabuły ani daty premiery gry. Studio zapewnia, że wypuści grę dopiero wtedy, gdy będzie zadowolona ze swojego produktu, albo... gdy braknie mu środków na jej wydanie. Miejmy nadzieję, że doczekamy się następny godnego pierwszy dwóch „Baldurów”.

