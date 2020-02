Koronawirus uderza w branżę gier. Odwołano pokaz jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku

„ Sony Interactive Entertainment podjęło dzisiaj decyzję o anulowaniu swojego udziału w tegorocznym PAX East w Bostonie z powodu rosnących obaw dotyczących COVID-19 (znanego też jako nowy typ koronawirusa) ” – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym przez Sony na oficjalnym blogu Playstation. – „ Z uwagi na to, że sytuacja zmienia się codziennie, uznaliśmy, że jest to najbezpieczniejsza opcja. Z rozczarowaniem anulujemy nasz udział w tym wydarzeniu, ale zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najważniejsze ” – dodał producent gry.

Targi PAX East w Bostonie to ważny punkt w kalendarzu branży gier video. Co roku odbywa się na nich wiele pokazów głośnych produkcji. Na tegorocznych targach, które odbędą się od 27 lutego do 1 marca ma m.in. zostać po raz pierwszy pokazana rozgrywka z „Baldur's Gate 3” od studia Larian.

„The Last Of Us: Part II”

„The Last Of Us 2: Part II” to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na PlayStation 4. Pierwsza część opowiadająca o przygodach nastoletniej Ellie w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych w ciągu pierwszych trzech tygodni od premiery sprzedała się w liczbie 3,4 mln kopii. Twórcy spodziewają się, że kontynuacja znacznie przebije ten wynik.

Co do tego, że mamy do czynienia z potencjalnym hitem, nie trzeba z pewnością przekonywać tych, którzy grali w pierwszą część. Historia Joela i Ellie z 2013 roku poruszyła zarówno graczy, jak i recenzentów. W serwisie Metacritic The Last of Us dorobiło się średniej ocen 95/100, podczas gdy użytkownicy oceniali ją na 9,2/10 punktów.

Premiera drugiej części jest pierwotnie planowana na 21 lutego została przełożona na 29 maja 2020 roku.

