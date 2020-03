Marka Call of Duty rzuca wyzwanie Fortnite'owi i PUBG. Premiera darmowego Warzone już dziś

Przed trzema laty format battle royale przebojem wdarł się do świata gier komputerowych, przekonując do siebie miliony graczy i budując potęgę Epic Games. Ze środków zarabianych przez Fortnite, Epic był w stanie stworzyć sklep konkurujący ze Steamem. Gra tego studia na pewien czas ustanowiła też rekordowo wysoką nagrodę za turniej esportowy. A na rynku oprócz Fortnite'a było przecież miejsce także dla kilku innych tytułów, z których każdy zarabiał na mikrotransakcjach. Nic dziwnego, że Activision pokusiło się o swoją dolę.

Call of Duty: Warzone trafi na komputery stacjonarne, PlayStation 4 i Xbox One i wszędzie będzie do ściągnięcia za darmo. Oprócz braku opłaty wstępnej gra ma wyróżniać się także rozmiarem – uczestniczyć w niej będzie nawet do 150 graczy, z których – zgodnie z formatem battle royale – ostatecznie będzie musiał przeżyć tylko jeden.

Will Hershey z Round Hill Investments podkreśla, że najbardziej zagrożone przez Warzone będą Apex Legends i PUBG, które w przeciwieństwie do Fortnite'a charakteryzują się starszą bazą graczy. CoD ma celować przede wszystkim w tę właśnie grupę, podczas gry Fortnite z bardziej kolorową grafiką i mniejszą ilością brutalnych aspektów skierowany jest raczej do młodszych.

