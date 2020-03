„Zostań w domu, graj w gry”. Streamerzy i esportowcy apelują do graczy

Ledwo oczy otworzysz i już do komputera? Całe życie tylko byś przed tym monitorem przesiedział? Nie interesuje cię, co jest zadane z historii, bo grasz klanówkę? To jest twój moment. Trenowałeś na to wystarczająco długo. Pora zostać bohaterem i... nie wychodzić z domu.

Na pewno jeszcze pamiętacie tę akcję aktorów śpiewających „Imagine" i ciarki wstydu, które was wtedy zaatakowały. Tym razem jest nieco lepiej i zamiast kiepskiego wykonania zgranego hitu mamy rozpoznawalnych na całym świecie graczy, którzy łączą się we wspólnym apelu do innych graczy o więcej gracz ... yyy grania. Sławy takie jak FalleN, Sjokz, JKap, Doublelift czy Brian „Brian Kibler" Kibler mają tylko jedno życzenie - grajcie więcej w gry komputerowe. Proste? A przy tym jak istotne. Jeszcze nigdy czynienie dobra nie było tak łatwe. W związku z rozprzestrzeniającą się na świecie pandemią koronawirusa SARS-COV-2 jednym z podstawowych zaleceń epidemiologów jest zwykłe ograniczanie podróży. Obok dokładnego, częstego mycia rąk, to właśnie izolacja i unikanie dużych skupisk ludzi ma pomóc w efektywnym ograniczaniu tempa zachorowań na COVID-19. Każdy więc, kto nie musi wychodzić z domu po najpilniejsze potrzeby, powinien przez najbliższe tygodnie, a może miesiące możliwie często pozostawać w domu. Brzmi jak coś w sam raz dla zaprawionych w bojach graczy.

