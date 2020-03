Wysyp darmowych gier na czas pandemii. Bonusy w WoW i WoT

Kiedy właściciele kin i teatrów załamują ręce, potentaci elektronicznej rozrywki liczą worki z pieniędzmi. W niedzielę 22 marca padł rekord zalogowanych jednocześnie użytkowników Steam (22 670 375). W Counter-Strike: GO grało ponad milion osób, w darmowego Tomb Raidera blisko 90 tys. DOTA 2 cieszyła się z 715 tys. graczy, PUBG z 515, a Rainbow Six Siege z 189 tys. Fenomenalne pierwsze dni zalicza też nowe battle royale od Activision. Call of Duty: Warzone w 10 dni od premiery dobiło do 30 milionów graczy.

Dystrybutorzy gier na czas kwarantanny i samoizolacji postanowili udostępnić graczom kilka tytułów za darmo (przy okazji zapewniając sobie świetny PR i reklamę). Do listy dodaliśmy też cotygodniowe „darmówki” od Epica oraz kilka inny form promocji, typu "darmowi bohaterowie", czy konta premium. Staraliśmy się nie uwzględniać gier, które ogrywać można za darmo tylko przez kilka dni. W takim wypadku nasza lista ciągnęłaby się niemal w nieskończoność.

F1 2019

W ograniczonej wersji za darmo na PlayStation 4 i Xbox One przez miesiąc



Deiland

Za darmo na Steam



Lara Croft and the Temple of Osiris

Do 24 marca na Steam



Figment

Od 26 marca w Epic Games Store



World of Warcraft: Shadowlands

Zdobywane doświadczenie zwiększono o 100 proc. do 20 kwietnia



The Stanley Parable

Do 26 marca w Epic Games Store



Lemmings

Do odwołania? https://www.microsoft.com/pl-pl/p/lemmings/9wzdncrfjcdm?irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7811_1246483&tduid=(ir__mwcujwyrnwkfr0110ctiwv3kfm2xlfoz66ybfe2300)(7811)(1246483)(%28d5314221d076240646b06bdad62a5447%29%28278693%29%282208151%29%28%29%28%29)(d5314221d076240646b06bdad62a5447)&irclickid=_mwcujwyrnwkfr0110ctiwv3kfm2xlfoz66ybfe2300&activetab=pivot:overviewtab#



World of Tanks

14 dni premium https://worldoftanks.eu/pl/news/general-news/be-safe-2020/



Drawful 2

Za darmo na Steam



Heroes of the Storm

Wszyscy bohaterowie odblokowani do 2 kwietnia



Tomb Raider (2013)

Do 24 marca na Steam



Child of Light

24-28 marca https://free.ubisoft.com/



Watch Dogs

