Sony rozdaje gry za darmo, żeby zachęcić do zostania w domu. Przekaże 10 mln dolarów dla twórców

W ramach akcji #PlayAtHome od czwartku 16 kwietnia, do 6 maja posiadacze konsoli Sony będą mogli zupełnie za darmo dodać na zawsze do swojej biblioteki gier Kolekcję Nathana Drake'a oraz Podróż. Pierwsza pozycja to zbiór trzech pierwszych części popularnej serii gier Uncharted, w których wcielamy się w poszukiwacza skarbów Nathana Drake’a. Druga to z kolei doceniona przez krytyków artystyczna gra-doświadczenie. Akcja ma zachęci graczy do zostania w domu w obliczu pandemii koronawirusa.

„ W tych dniach fizycznego dystansu fani zaczęli grać, aby uzyskać chwilę wytchnienia i przyjemności. W Sony Interactive Entertainment mamy zaszczyt dostarczać tak bardzo potrzebną rozrywkę. Wiemy, że to tylko jeden mały krok i jesteśmy wdzięczni, że możemy zaoferować to wsparcie naszym graczom ” – napisał na oficjalnym blogu szef Playstation Jim Ryan.

Warto też wspomnieć, że właściciele konsol Sony, którzy posiadają opłacony abonament PlayStation Plus od 7 marca mogą bez dodatkowych opłat pobrać 4 cześć serii Uncharted.

Wsparcie dla developerów

Dodatkowo Ryan poinformował, że w ramach akcji Sony stworzy fundusz, z którego będą finansowani niezależni mniejsi deweloperzy. Firma przekaże do niego 10 milionów dolarów.

„ Niezależni deweloperzy są kluczowi dla serca i duszy społeczności graczy i rozumiemy trudności oraz problemy finansowe, z którymi mierzy się wiele mniejszych studiów gier ” – napisał Ryan. – „ Więcej informacji o funduszu, w tym o kryteriach uczestnictwa, zostanie wkrótce udostępnionych ” – dodał.

