Powstanie film na podstawie polskiego bestselleru z branży gier wideo

Layers of Fear, czyli jednak z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych polskich gier ostatnich lat, doczeka się ekranizacji kinowej. Spółka Bloober Team poinformowała o tym dziś w komunikacie. To ta gra sprawiła, że krakowskie studio zyskało międzynarodową rozpoznawalność.

– Nad pre-produkcją filmu Layers of Fear osobiście pracowałem ponad 2 lata. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, co więcej projekt realizować będziemy z ludźmi, których znamy od lat – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team. – Podpisanie umowy, na mocy której kolejny nasz produkt zyska filmową adaptację, pozwala nam budować nasze portfolio zgodnie z planem. Nasz hollywoodzki partner będzie odpowiadał zarówno za złożenie budżetu jak i produkcję filmu. My będziemy koproducentami – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Za produkcję filmu odpowiadać będzie Project Nerd Boss LLC. Kalifornijskie studio z siedzibą w Los Angeles będzie odpowiedzialne nie tylko za produkcję filmu, ale także zebranie budżetu na jego powstanie.

