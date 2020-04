Powstaje polska gra o epidemii koronawirusa. Kurs akcji spółki wystrzelił w górę

Zapowiedziana w czwartek 30 kwietnia „COVID: The Outbreak” ma być grą strategiczną, w której celem graczy będzie powstrzymanie epidemii koronawirusa. „Gra będzie zawierać treści edukacyjne, w tym krótki film dokumentalny omawiający działanie wirusów” – zapewnia producent gry, polska spółka Jujubee w opublikowanej informacji. Dodatkowo część przychodów ze sprzedaży gry ma być przekazana na rzecz fundacji charytatywnych wspierających walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa.

Gra „COVID: The Outbreak” ma pojawić się już 29 maja 2020 roku w wersji na PC na platformie Steam. Będzie kosztowała 13,99 dolarów, 11,99 euro lub 54,99 zł. Jujubee nie wyklucza przygotowania wersji gry na inne platformy sprzętowe.

Jednocześnie spółka poinformowała, że ze względu na prace nad tytułem COVID: The Outbreak oraz konieczność pracy zdalnej zespołu spowodowaną epidemią koronawirusa, przesunęła datę premiery gry Dark Moon o kilka miesięcy, a nowa data premiery ma być podana do wiadomości po premierze gry „COVID: The Outbreak”.

W związku z ogłoszeniem premiery nowej gry akcje notowanej na NewConnect spółki wystrzeliły w górę. W pewnym momencie kurs rósł nawet o 20 proc.

