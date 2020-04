Niespodziewana nagroda dla brytyjskich medyków. Otrzymali dostęp do 85 tys. gier komputerowych

Akcja Games For Carers (Gry dla pracowników służby zdrowia) to wyjątkowy sposób na podziękowanie brytyjskim medykom, walczącym z pandemią koronawirusa. Na uruchomionej 29 kwietnia specjalnej stronie internetowej umożliwiono wszystkim pracownikom brytyjskiej National Health Service legalne ściąganie gier komputerowych. Jest z czego wybierać, ponieważ baza zawiera aż 85 tys. tytułów. W akcji udział wzięli tacy giganci branży jak Electronic Arts, Konami, Xbox, THQ Nordic, Team 17 czy Sega. Do zalogowania się wystarczy służbowy mail NHS.

– Nasi wspaniali pracownicy NHS pracują ciężko na froncie walki z koronawirusem i wspaniale jest zobaczyć brytyjski przemysł twórców gier komputerowych, jednoczący się w podziękowaniach za ich bój – podkreślała minister Caroline Dinenage. – Prowadziliśmy bliską współpracę z twórcami gier, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo i jesteśmy zadowoleni, że sektor ten wspiera NHS w tak innowacyjny sposób – dodawała.

Zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania jej twórców. Organizatorzy na Twitterze przeprosili za kłopoty techniczne i braki niektórych adresów mailowych w bazie danych. Po chwilowym wyłączeniu serwerów, usługa została na powrót włączona. Zapewniono też o dalszym nadzorowaniu całego procesu rozdawania gier i wprowadzaniu poprawek wraz z pojawianiem się jakichkolwiek problemów.

