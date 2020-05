Polscy raperzy inwestują w gry komputerowe. Sokół i Małolat w True Games, Słoń w M.E.A.T.

O Movie Games było niedawno głośno przy okazji premiery Drug Dealer Simulator. Polska gra nieoczekiwanie namieszała w branży, wzbijając się na listy bestsellerów Steam i zwracając twórcom koszty produkcji w ciągu pierwszej godziny. Przekonani tym sukcesem Sokół i Małolat postanowili zainwestować w nowe studio firmy – True Games. Ten drugi ma nawet zostać jego szefem. Jak podkreślano w komunikacie prasowym, "wyróżnikiem gier sygnowanych marką True Games będzie realistyczne oddanie klimatu kultury ulicznej, nawiązywanie do momentami bezwzględnego świata, gdzie takie procedery jak handel narkotykami, kradzieże, napady oraz konflikty pomiędzy gangami są na porządku dziennym".

– Wywodzę się z ulicznego nurtu i od samego początku działalności artystycznej koncentrowałem się na realizmie opisywanego świata. Te wartości są wspólne z twórcami Drug Dealer Simulatora – gry, która niejako dała podwaliny do powstania naszego nowego studia – mówił Sokół. – Ani moje kawałki, ani gry, które będą tworzone w True Games, nie są pochwałą najciemniejszych obszarów ulicznego życia. Wręcz przeciwnie, dają możliwość zasmakowania go bez konieczności łamania prawa czy zasad społecznych. Dodatkowo, projekt ten wydaje mi się bardzo ciekawy z jeszcze jednego względu. W przeciwieństwie do muzyki, daje mi szansę sprawdzenia się nie tylko na lokalnym, ale przede wszystkim globalnym rynku – tłumaczył dalej.

Warto w tym miejscu dodać, iż w produkcję gier komputerowych angażuje się także raper Słoń, o czym przypomniał ostatnio przy okazji udziału w Hot16Challenge2. M.E.A.T. ma być grą RPG, która z czasem przekształca się w MMO. Ufundowana na portalu Wspieram.to produkcja charakteryzować się będzie pixel-artową grafiką i stylistyką bliską horroru. Osadzona będzie w Kanadzie lat 90-tych XX wieku, więc tłem dla fabuły będzie tamtejsza historyczna "gorączka złota". Główny bohater będzie musiał znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące tajemniczej substancji, atakującej żywe istoty i odcinającej od świata miasteczko poszukiwaczy złota.

