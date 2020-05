GTA 5 za darmo. Najczęściej kupowana gra w historii ma być dostępna już dziś

Grant Theft Auto to seria legendarna. To gra, na której wychowała się część dzisiejszych trzydziesto- i czterdziestolatków, tytuł, który doczekał się odsłon, które przeszły do historii, oraz takich, o których szybko zapomniano. Do pierwszej grypy należą na pewno część pierwsza, GTA: Vice City, GTA: San Andreas - które zapisało się także jako najbardziej memiczna część serii - oraz ostatnia, wydana już 7 lat temu, GTA 5.

Najczęściej sprzedawana gra w historii

To właśnie piąta część serii jest najczęściej sprzedawaną grą w historii rynku gier komputerowych. Powodem nie jest wyłącznie jej niepodważalna jakość, ale takie odpowiedni model sprzedażowy... oraz trochę szczęścia ze strony dewelopera. Chodzi o moment, w którym gra weszła na rynek. Była to końcówka cyklu życia poprzedniej generacji konsol, czyli Xboxa 360 i Playstation 3. To właśnie na nie pierwotnie wydany został tytuł Rockstar Games. Grę można było jednak kupić niedługo później na konsole kolejnej generacji, ale następnie na komputery PC. Skutek? Nie dość, że wielu graczy, którzy zmienili konsole na nowsze, chciało mieć GTA na kolejnej generacji, w odświeżonej oprawie graficznej, to jeszcze do grona kupujących dołączyła cała armia „pecetowców”.

Jak to możliwe, że gra jest nadal tak popularna po 7 latach od premiery? Odpowiedź jest dość prosta i zdradza kolejny punkt sukcesu sprzedażowego. GTA 5 dostało bardzo rozbudowany tryb online, który nieustannie wspierany jest przez dewelopera.

GTA 5 za darmo

Jak twierdzi portal gry-online.pl, powołując się na „zaufane i bardzo wiarygodne źródło”, gra ma być dostępna do pobrania całkowicie za darmo za pośrednictwem Epic Games Store. Ma być to możliwe w ramach darmowego tygodnia, który jest znaną fanom gier promocją. Obecnie na stronie internetowej sklepu trwa odliczanie do ujawnienia „tajemniczej gry”, która zostanie ujawniona dziś o 17.00. Grę będzie można pobrać do 21 maja i będzie darmowa już na zawsze dla każdego, kto tego dokona.

